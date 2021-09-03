"Vizyoner Genç Kök Projesi"

Eylül - 2021 - DUYURULAR { 6 } "Vizyoner Genç Kök Projesi"2020-2021 Bahar Dönemi 2.

Eylül - 2021 - DUYURULAR { 6 } "Vizyoner Genç Kök Projesi"2020-2021 Bahar Dönemi 2. Ek Sınav Hakkında DuyuruBaşsağlığı (Öğr. Gör. Erkan Murat Tonus'un Annesi, Öğr. Gör. Emine Tonus'un Kayınvalidesi)Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Öğrenci Alımı Ek İlanıÇok Amaçlı Salon Duyurusu2021 - 2022 Güz Dönemi Yedek 2 Yatay Geçiş İlan Duyurusu2020-2021 Yaz Okulu Mazeret Sınavları Hakkında Duyuru Ağustos - 2021 - DUYURULAR { 35 } Başsağlığı (Arş. Gör. Behçet Özgür Alaydin'in Babası)2021 YKS KAYIT İLANIAçıköğretim Fakültesi Yaz Okulu Sınavı Görev Talep DuyurusuBaşsağlığı (Feridun Yaya'nın Annesi)Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı SonucuBaşsağlığı (Doç. Dr. Zafer Karademir'in Babası)Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Yetenek Sınavı Kesin Sonuç ListesiBaşsağlığı (Doç. Dr. Zafer Karademir'in Annesi) Spor Bilimleri Fakültesi 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Engelli Aday Özel Yetenek Sınavı Kesin Sonuç ListesiBaşsağlığı (Selami Üçyıldız'ın Kayınpederi)Mimarlık Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi 2021 Özel Yetenek Sınavına Girecek Öğrenci Aday Listesi(Güncel) Spor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınav Duyurusu 2020-2021 Bahar Dönemi 1. Ek Sınav Hakkında DuyuruSpor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı 1. Aşama Sonuç DuyurusuGörevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı DuyurusuEğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınavına Girmeye Hak Kazanan Adayların Listesi2020-2021 Yaz Okulu Ara Sınavları Hakkında DuyuruSpor Bilimleri Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Duyurusu2021 Yılı Resertifikasyon Sınav Tarihi ve Eğitim Başvurusu(Güncelleme) Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Özel Yetenek Sınav Kılavuzu DuyurusuBaşsağlığı (Dr. Öğr. Üyesi Ebru Şahin Yıldırım'ın Eşi)Ek Sınav Hakkında DuyuruBaşsağlığı (Dr. Öğr. Üyesi Gülşah Özdemir Annesi)Başsağlığı (Prof. Dr. Turhan Kurşun'un Abisi)2021 Yılı Resertifikasyon Sınav DuyurusuBaşsağlığı (Prof. Dr. Zekiye Hasbek'in Babası, Dr. Öğr. Üyesi Mürşit Hasbek'in Kayınpederi)Başsağlığı (Prof. Dr. Halil Gürsoy'un Annesi)Başsağlığı (Serpil Ede'nin Kayınpederi)Üniversitemiz Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi Kadrolarına Atanmaya Hak Kazananlar Hakkında DuyuruBaşsağlığı (Reis Polat)Sağlık Bilimleri Enstitüsü 2021-2022 Güz Yarıyılı İlanıSivas Cumhuriyet Üniversitesini Neden Tercih Etmeliyiz? Harcama Birimlerinin Dikkatine Fen Bilimleri Enstitüsü Öğrenci Kontenjanları Hakkında Duyuru Öğretim Elemanı Alımı Ön Değerlendirme Sonuçları Duyurusu (Güncelleme) Mimarlık, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Özel Yetenek Sınavı DuyurusuEğitim Bilimleri Enstitüsü Lisansüstü Programlara Başvuru ve Kontenjan Kılavuzu İlanı Temmuz - 2021 - DUYURULAR { 14 } (Güncelleme) Eğitim Fakültesi Özel Yetenek Sınav Kılavuzu Duyurusu(Güncelleme)Sosyal Bilimler Enstitüsü 2021-2022 Güz Yarıyılı Lisansüstü Öğrenci Alım İlanıBaşsağlığı (Bilal Deliser'in Babası)Kurumsal Mali Durum Beklentiler RaporuBaşsağlığı (Fatih Şimşek'in Babası)2. Uluslararası Kanser Günleri DuyurusuElektrik KesintisiBaşsağlığı (Veli Yılmaz'ın Annesi)Bahar Yarıyılı Bütünleme Sınavları Hakkında DuyuruKPSS 2021/1 Sonuçlarına Göre Üniversitemize Yerleşen Adaylardan İstenen Belgelere İlişkin DuyuruElektrik KesintisiPersonel Yemekhanesi Hakkında DuyuruEBYS (Elektronik Belge Yönetim Sistemi) DuyurusuÖğretim Elemanı Alım İlanıCÜYÖS 2021 Sınav Giriş Belgeleri Erişime AçılmıştırVeda Yemeği (Prof. Dr. Fatih Mehmet Dervişoğlu)Başsağlığı (Serap Keskinbalta'nın Babası, Mehmet Ali Keskinbalta'nın Kayınbabası)CÜSEM Kursları Haziran - 2021 - DUYURULAR { 14 } Konut Tahsis (D Blok 1 Numara, L Blok 8 numaralı )2021-YKS Hakkında Duyuru 2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021 - TUS) 1. Dönem Ek Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Atananların DuyurusuÇok Amaçlı Salon Hizmet Vermeye BaşladıIII. Uluslararası Coğrafya Eğitimi KongresiSivas Cumhuriyet Üniversitesi Sürdürülebilirlik Ofisi KurulduAkademik Performans Destek Ödülleri (APED) Başvuruları Kesin Sonuçları Başsağlığı (Harun Sayan'ın Annesi)Akademik Performans Destek Ödülleri (APED) Başvuruları Sonuçları (Güncel)Sözleşmeli Personel Alım Sonucu (Yedek Adaylardan Yerleşenler)Maaş Promosyon İhalesi Hakkında Duyuru Datastream & EIKON Veritabanı Hakkında DuyuruBoş Lojman Duyurusu (L Blok 8 Numara, D Blok 1 Numara)Başsağlığı (Doç. Dr. Çağlar Yıldız'ın Babası)Maaş Kartı DağıtımıBahar Yarıyılı Final Sınavları Hakkında Duyuru2020 Tıpta Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2020-YDUS) İç Hastalıkları (2. Grup) Yerleştirme Sonuçları1. Enerji Günleri Sempozyumu DuyurusuSözleşmeli Personel Alım Sonucu (Yedek Adaylardan Yerleşenler)2021 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2021-TUS) 1. Dönem Yerleştirme Sonuçlarına Göre Üniversitemize Başvuranların DuyurusuMaaş Mutemetlerinin Dikkatine

Kaynak: Habermetre