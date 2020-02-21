: Vizyonda bu hafta

21.02.2020 00:05 | Son Güncelleme: 21.02.2020 00:06

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 2'si yerli 7 film vizyona girecek.

Bayi Toplantısı

Bayi Toplantısı, mecburen katıldıkları bayi toplantısında kendilerini birbirinden eğlenceli maceraların içinde bulan üç beyaz eşya satıcısının hikayesini konu ediyor. Namık, Adem ve Sadık, geçimlerini efnaflık yaparak sağlayan üç adamdır. Birbirlerini tanımayan bu üç adamın yolu katıldıkları bayi toplantısında kesişir. Hayatlarının zor bir döneminden geçen Namık, Adem ve Sadık, başlarına gelen olaylar sonrasında kendilerini macera dolu bir planın içinde bulur. Bayilerini kurtarmaya çalışan ekibin bu süreçte birbirine güvenmekten ve hızlı etmekten başka çaresi yoktur.

Vahşetin Çağrısı Vahştin Çağrısı, bir kızak köpeğinin, Alaska'da vahşi yaşamda hayatta kalmak için verdiği mücadele konu ediliyor. Bir kızak köpeği olan Buck, Kaliforniya'daki hayatından koparılarak kızak çekmesi için Alaska'ya götürülür. Bir anda mutlu yuvasından ayrılıp hayatı tepetaklak olan Buck, Alaska'nın zorlu yaşamına uyum sağlamaya çalışır. Posta dağıtım işinin çaylağı olan Buck, gün geçtike bu dünyaya alışır. Onun bu vahşi hayata alışma sürecinde yaşadıkları, Buck'un kendisini keşfetmesini sağlayacaktır.

Garez Garez, bir ruhun musallat olduğu eve giren insanların başlarına gelen olayları konu ediyor. Bekar bir anne genç bir dedektif ile birlikte mahallesinde bulunan evde yaşanan bir cinayeti araştırmaya başlar. Banliyöde bulunan evin genç annesi, tüm ailesini evin içinde katletmiştir. Olayı incelemekle görevlendirilen bir dedektif ve kadın, araştırmalarını ilerlettikçe evin, içinde yaşayanları ölüme mahkum eden bir hayalet tarafından lanetlendiğini keşfeder. Mahallesindeki laneti öğrenen bekar anne, kendisini ve oğlunu lanetli evdeki şeytani ruhlardan kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişir.

Efsunlu Ayin Efsunlu Ayin, kaldığı yurtta korkunç olaylara maruz kalan genç bir kızın yaşadıklarını konu ediyor. Ebru, gazetecilik bölümünde okuyan genç bir kızdır. Bir yurtta kalan Ebru, yurt hakkında kendisine anlatılan hikayelere başlarda pek kulak asmaz. Ancak, yurtta kaldığı sırada başına gelen korkuç olaylar, Ebru'nun yurdu araştırmasına neden olur. Genç kız çok geçmeden kendisine musallat olan varlıkların, geçmişte yurtta kaybolan kızlarla ilgili olduğunu keşfeder. Yurt ile ilgili korkunç gerçekleri öğrenen Ebru, kendisini bu sırada insanlar ve cinler arasında yıllırdır var olan bir anlaşmanın bozulmasını sağlayacak bir ayinin ortasında bulur.

Vikingler Büyük Macera Zeki bir genç olan Vic'in en büyük hayali Viking ekibi ile beraber maceraya çıkmaktır. Ancak babası Halvar, onun böyle tehlikeli bir yolculuğun parçası olamayacak kadar zayıf olduğunu düşünür. Bu sırada Halvar, düşmanı Sven'den bir kılıç kazanır. Ancak bu kılıç, Vic'in annesi Ylva'nın altın bir heykele dönüşmesine neden olur. Halvar'ın Ylva'yı kurtarmak için tehlikeli bir yolculuğa çıkmaktan başka şansı yoktur. Bu durumu fırsat bilen Vic, babasına gerçek bir Viking gibi olabileceğini kanıtlamak ve annesini kurtarmak için tehlikeli bir maceraya atılır.

Burası Cennet Olmalı Burası Cennet Olmalı, birçok şehre seyahat eden ve hepsinde de anavatanı Filistin ile türlü benzerlikler bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Elia Suleiman, kendisine Filistin'den başka bir vatan aramak için yola koyulur. Ancak onun yeni bir yaşam vaadi, kısa süre içerisinde bir hatalar silsilesine dönüşür. Filistin'den başlayıp, New York, Doha ve Paris'e seyahat eden Suleiman, gittiği yerlerdeki bir şeyin ona evini hatırlattığını fark eder. Polis, sınır kontrolleri ve ırkçılık gittiği her yerde onunla birliktedir. Yeni bir topluma entegre olabilmek için elinden geleni yapan Suleiman, herkesin ona sürekli nereden geldiğini hatırlatması ile karşı karşıya kalır. Ait olma arayışı içinde olan Suleiman, gerçekten nereye evim deriz sorusuna yanıt bulmaya çalışır.

Patron Gibi Patron Gibi, birlikte şirket kuran iki arkadaşın hikayesini konu ediyor. Mia ve Mel, yakın arkadaş olan iki genç kadındır. Hayatlarına farklı bir yön vermek isteyen arkadaşlar, birlikte bir kozmetik şirketi kurmaya karar verir. Uzun uğraşlar sonucu sıfırdan kurdukları şirkette işler beklediklerinde de iyi gider. Mia ve Mel, yönettikleri şirketleri sayesinde hayatlarının en güzel dönemini yaşar. Ancak bir süre sonra bu iş, birbirinden farklı karakterlere sahip olan Mia ve Mel'in dostluğunun tehlikeye girmesine neden olur.

(İHA)

Kaynak: İHA

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