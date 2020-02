: Vizyonda bu hafta

13.02.2020 18:50 | Son Güncelleme: 13.02.2020 18:51

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 4'ü yerli 10 film vizyona girecek.

Ağır Romantik Sanatla ilgili bir annenin ve profesör bir babanın kızı olan Aslı, konservatuvarda okumaktadır. Aslı'nın hayatı, bir gün Beyoğlu'nda yürürken bir kapkaççının çantasını çalması ile bambaşka bir hal alır. Yaşadığı olay sonrası büyük bir korkuya kapılan Aslı'ya, bu sırada olaya şahit olan Kerem adında bir adam yardım eder ve çantayı bularak Aslı'ya teslim eder. Bu tatsız olay sayesinde tanışan Aslı ve Kerem, görüşmeye devam ederek çok geçmeden güzel bir ilişkiye başlar. Ancak Kerem, ayrı dünyalara sahip olduğu sevgilisine kendisini bambaşka biri olarak tanıtır. Finans uzmanı olarak kendisini tanıtan Kerem, babasının İstanbul'un en büyük kapkaç çetesinin başı olduğu gerçeğini de gizler. Ancak yaşananlar, onların en mutlu günlerinin akıllarından hiç çıkmayacak bir güne dönüşmesine neden olur.

Nasipse Olur Nasipse Olur, üst üste gelen felaketlere karşı inatçı bir mücadele veren genç bir kadının başına gelenleri konu ediyor. Günfer, geçimini pastacılıktan sağlayan genç bir kadındır. Babasının vefatından sonra büyük bir yıkıma uğrayan Günfer, tam kendisini toparlamaya çalışırken, amcasının kumar borcu yüzünden baba yadigarı olan emek fırınına mafyanın dadanmasıyla iyice kötü olur. Bunlar yetmezmiş gibi bir de evlenme hayalleri kurduğu Yaşar tarafından aldatıldığını öğrenmesi Günfer'i hayatını altüst eder. Başına gelen felaketlere karşı direnen Günfer'in hayatı, mahallenin zengin çocuğu Gökhan ile yollarının kesişmesi ile bambaşka bir hal alır.

Kirpi Sonic Kirpi Sonic, peşine düşen yetkililerden kurtulup, şeytani doktorun elinde bulunan yüzükleri geri almaya çalışan Sonic'in hikayesini konu ediyor. Hükümet, insan biçiminde bir kirpi olan Sonic'i yakalamak için peşine düşer. Devlet görevlileri her yerde Sonic'i aramaya başlar. Sonic ise bu sırada şeytani Dr Eggman'ın ele geçirdiği yüzükleri geri almaya çalışmaktadır. Küçük bir kasaba olan Green Hills'in şerifi Tom Wachowski, Sonic'in peşine düşen hükümet yetkililerinden kaçmayı başarıp, doktordan yüzükleri geri alabilmesi için yardım etmeye karar verir. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır.

Küçük Kadınlar Küçük Kadınlar, İç Savaş sonrası Amerika'da yaşamlarını sürdürmeye çalışan dört kız kardeşin hikayesini anlatıyor. Meg, Jo, Beth ve Amy birbirinden tamamen farklı karaktere sahip dört kız kardeştir. Çocukluk dönmelerini geride bırakıp kadınlığa geçiş süreçlerinde kardeşler türlü dertlerle boğuşur. Babaları Amerikan İç Savaşı'na katılan dört genç kız, anneleri ile birlikte yaşam mücadelesi vermeye başlar. Bu zorlu süreçte en büyük kazançları birbirlerinin yanında olmalarıdır. Her türlü zorluğu birlikte göğüsleyen kardeşler bu süreçte asıl mutluluğun sevgi olduğunu anlar.

Louisa May Alcott'un klasikleşmiş romanından uyarlanan filmin yönetmen koltuğunda "Uğur Böceği" ile ilk yönetmenlik denemesini gerçekleştiren Greta Gerwig oturuyor. Gerwig'ın senaryosunu da kaleme aldığı filmin oyuncu kadrosunda Aşıklar Şehri ile ilk Oscar ödülünü alan Emma Stone, genç yaşına rağmen, son olarak Uğur Böceği ile olmak üzere 3 Oscar adaylığı bulunan Saoirse Ronan, yaşayan en büyük kadın oyuncu sayılan Meryl Streep ve Beni Adınla Çağırfilmindeki performansı ile 22 yaşında Oscar adaylığı kazanan Timothee Chalamet yer alıyor.

Masallardan Geriye Kalan Masallardan Geriye Kalan, üniversitede doçent olan bir adam ile yüksek lisans öğrencisi bir kız arasında yaşanan aşkı konu ediyor. Evren ve Hece arasında beklenmedik bir zamanda, hızla gelişen aşkı konu edinen filmde, aşkın karşı taraftan çok kişinin kendisiyle ilgili olduğu gözler önüne seriliyor. Yönetmenliğini ve senarsitliğini Mustafa Uğur Yağcıoğlu'nun üstlendiği filmin başrollerinde Özgür Çevik, İlayda Akdoğan ve Tuba Ünsal yer alıyor.

KİKİ - Lanet-i Cin Genç bir adam olan Muzaffer, görücü usulu olarak evlendiği Şenay ile aradığı mutluluğu bulamayınca, karısını ve iki çocuğunu bırakarak, Satı adında bir kadın ile evlenir. Muzaffer'in bu evliliğinden Elif adını verdiği bir kızı olur. Elif, akıl hastasıdır. Muzaffer, sürekli halüsinasyon gören kızını, bu durumdan kurtarmak için doktor doktor gezdirse de hiçbir yerden olumlu bir sonuç alamaz. Muzaffer'in son umudu ise Yeliz adında bir astrolog vesilesiyle tanıştığı medyum Bedir'dir. Ancak Bedir'in de Elif'i kurtarmak için verdiği çaba bir sonuç vermez. Çünkü Bedir'in de fark edemediği bir etki, sadece Elif'i değil, tüm aileyi etkisi altına almıştır. Aileyi içinde bulunduğu kabustan kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişen Bedir, bu süreçte gizli kalmış gerçeklerin ortaya çıkmasına neden olur. Bedir'in verdiği mücadele, bir süre sonra kanlı bir intikam savaşına dönüşür.

The Gentlemen The Gentlemen, kurduğu suç imparatorluğunu bırakmak isteyen bir adamın hikayesini konu ediyor. Londra'da kurduğu suç imparatorluğunu bırakmak isteyen Mickey Pearson, ailesi ile birlikte Amerika'ya dönmeyi planlar. Kendisine yeni bir hayat kurmayı planlayan Mickey, işlerini devretmek için ünlü bir milyarder olan Matthew ile anlaşır. Bu sırada Mickey, yıllardır gözünden sakındığı arazilerini Coach ve çetesinden korumaya çalışır. Özel dedektif olan Fletcher ise yıllardır peşine düştüğü Mickey'nin işlediği suçları ortaya çıkarmanın derdindedir. Kendisini türlü entrikaların içinde bulan Mickey, planladığı gibi işin içinden sıyrılmayı başarabilecek midir?

Cesaretin Var mı Aşka? Birbirlerinin en iyi arkadaşları olan Julien ve Sophie, çocukken başladıkları tuhaf oyunu, yetişkinlik dönemlerinde de sürdürürler. Korkusuzluk içeren bir tür yarışmadır bu oyun. Cüretkar hünerlerini ortaya koyarak birbirlerini yenmeye çalışırlar. Sophie'nin Polonya kökenli olduğu için ırk ayrımı yapan çocuklarca tacizi ve Julien'in hasta annesi ve sorunlu babası nedeni ile yaşadıkları, her ikisini birbirlerine daha da fazla yakınlaştırır. Bu oyun aracılığı ile sık sık birbirlerinin acılarını dindirmek için çaba sarf ederler. Ancak bir açıdan bu oyun, onların birbirleri için yaratılmış olma ihtimalleri gerçeğini savuşturuyor da olabilir.

Yeni Baştan Yeni Baştan, hayatının en unutulmaz zamanına geri dönme şansı bulan bir adamın hikayesini konu ediyor. Altmışlı yaşlarında olan Victor, hayal kırıklığına uğramış bir adamdır. Onun hayatı, Antoine adında bir girişimci ile tanıştıktan sonra bambaşka bir hal alır. Antoine, Victor'a hayatının bir dönemine geri dönme fırsatı sunar. Bu büyük fırsatı değerlendirmek isteyen Victor, hayatının en güzel dönemine, bundan tam 40 yıl önce hayatının aşkı ile tanıştığı güne geri dönmek ister.

Akıllı Balık Akıllı Balık, balık okulunu çok seven iki genç balığın maceralarını konu ediyor. İki genç balığın en çok sevdiği şey her gün balık okuluna gidip gelmektir. Balıklar, sevgili öğretmenlerinden her gün yeni bir şeyler öğrenmekten fazlasıyla mutlu olur. Balık okulu sadece onlar için değil her yaştan çocuk için eğlenceli ve eğitici bir deneyimdir.

