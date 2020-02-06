: Vizyonda bu hafta

06.02.2020 19:35 | Son Güncelleme: 06.02.2020 19:37

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 3'ü yerli 9 film vizyona girecek.

Şahane Hayaller

Şahane Hayaller, şair olmak isteyen bir adam ve onun menajerliğini yapmaya çalışan arkadaşının hikayesini konu ediyor. Ömer, şair olmak isteyen genç bir adamdır. Yıllardır hayalini gerçekleştirmeyi bekleyen Ömer, bu nedenle hayatını boşa geçirir. Hiçbir baltaya sap olamayan genç adam, zaman içinde hayalinden uzaklaşır. Tam da bu sırada liseden bir arkadaşı olan Ali ile karşılaşır. Ömer, Ali sayesinde yeniden hayaline tutunur. Ali'nin asıl amacı Ömer'in hayaline kavuşmasını sağlamak değil, onun menajerliğini yapıp sırtından para kazanmaktır. Ancak Ali'nin Ömer'in menajerliğini yapmasını sağlayacak bilgisi ve çevresi yoktur. Ömer'in kitabını bastırmak için türlü yılları deneyen ikili, kendilerini eğlenceli bir maceranın içinde bulur.

Yırtıcı Kuşlar

Yırtıcı Kuşlar, zalim suç lordu tarafından kaçırılan genç bir kızın kurtarılması için verilen mücadeleyi konu ediyor. Gotham'ın kötü adamı Roman Sionis ve yardımcısı Zsasz, genç bir kızı hedef gösterir. Şehirde Cass adındaki genç kızı arayalardan yüzünden büyük bir kaos meydana gelir. Bu durum Harley, Huntress, Black Canary ve Renee Montoya'nın yolunun kesişmesine neden olur. Ekip, genç kızı kurtarmak ve Roman'ı etkisiz hale getirmek için birlikte çalışmak zorunda kalır.

Peri

Film, bir patlamanın ardından ağızsız olarak dümnyaya gelen bir kızın hikayesini konu ediyor. Peri, santralde meydana gelen patlamadan dolayı ağızsız olarak dünyaya gelen bir kızdır. Karantina altındaki bir kasabada bulunan ormanda yaşayan Peri'nin babasından başka kimsesi yoktur. Babasını kaybetmesinin ardından yapayalnız kalan Peri, tek başına hayat mücadelesi vermeye başlar. Ancak bu süreçte yalnız kalmayacaktır. Cem Özduru'nun Perihan isimli çizgi romanından esinlenilen "Peri", fantastik bir çocuk masalını konu ediyor. Baskın ve Ev Kadını filmlerinin yönetmeni Can Evrenol'un yönetmen koltuğunda oturduğu filmin oyuncu kadrosunda Denizhan Akbaba, Elif Sevinç, Özgür Civelek, Kaan Alpdayı, Sermet Yeşil gibi isimler yer alıyor.

Karanlık Sular

Karanlık Sular, dünyanın en büyük şirketlerinden biri ile ilgili karanlık bir sırrı açığa çıkaran bir avukatın hikayesini konu ediyor. Robert Bilott, işinde oldukça başarılı olan bir avukattır. Genç adamın ele aldığı yeni dava, toplumu yakından ilgilendirir. Giderek artan ve nedeni açıklanamayan ölüm vakalarını araştıran Robert Bilott, yaşananların arkasında dünyanın en büyük şirketlerinden birinin olduğunu keşfeder. Olayı iyice araştırmaya başlayan Robert, gerçekleri ortaya çıkarmak için geleceğini, ailesini ve kendi yaşamını riske atar.

Humraz Cin Tarikatı

Humraz Cin Tarikatı, eski bir tarikat ile ilgili araştırma yapan genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Tuğba, yıllar önce anne ve babasını faili meçhul bir şekilde kaybeden genç bir kadındır. Arkeoloji bölümünde yüksek lisans yapan Tuğba, araştırma yaptığı sırada Derinsuyluk köyü çevresinde Humruz adında eski bir tarikatın izine rastlar. Bu konuyu araştırmaya karar veren Tuğba, ağabeyi Selim ve danışman hocasının da yol göstermesi ile bölgeye doğru yola koyulur. Gece geç saatlerde bölgeye giden Tuğba, burasa kan dondurucu gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalır.

Karabasan

Bir psikiyatri doktoru, ailesini öldüren genç bir kızın işlediği cinayetleri anlamak için onun günlüğünü okumaya başlar. Doktor günlüğü okudukça, genç kızın aklını kaybetmesine neden olan uykusuzluk, kafa karışıklığı gibi durumları yaşamaya başlar.

Süper Ajanlar

Süper Ajanlar, çalınan değerli bir malzemenin peşine düşen iki ajanın hikayesini konu ediyor. Özel ajan Vladimir, emirleri yerine getirmekte sorun yaşasa da gizli servisin en iyi casusudur. Disiplin cezası alan Vladimir, bu yüzden ıssız bir yere gönderilir. Buradaki görevi ise gizli bir malzemeyi korumaktır. Ona bu konuda yardımcı olması için de terk derdi oyun oynayıp dizi izlemek olan çaylak ajan Hector görevlendirilir. Korunması gereken gizli malzeme iki gizemli kişi tarafından çalınınca dünya yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalır. Vladimir ve Hector, çalınan malzemeyi bulup dünyayı kurtarmak için zorlu bir maceraya girişir.

Şeker Çocuk

Alkol bağımlısı babasıyla ilişkisini düzeltmeye çalışan bir çocuk yıldızın hikayesini anlatacak film, genel hatlarıyla Shia LaBeouf'ın hayatından uyarlanıyor. Genç aktörün çocukluk ve gençlik yıllarına odaklanılan filmde, aktörün babası ile arasını düzeltmek ve akıl sağlığını korumak için verdiği mücadele konu ediliyor.

Annelerimiz

Annelerimiz, 2013 yılında Guatemala'da çıkan iç savaşta yaşananlara odaklanıyor. İnsanlar, ülkede çıkan iç savaşın yarattığı hasar ile başa çıkmaya çalışmaktadır. Genç bir antropolog olan Ernesto, iç savaş sırasında kaybolan kişileri tespit etmeye çalışır. Bu sırada yaşlı bir kadın ile görüşen Ernesto, kadının anlattıklarından savaş sırasında kaybolan gerilla olan babasını bulmasını sağlayacak bir ipucu bulduğunu düşünür. İpucunun peşinden giden Ernesto, babasını bulmayı başarabilecek midir?

(İHA)

Kaynak: İHA

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