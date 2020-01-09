: Vizyonda bu hafta

09.01.2020 20:55 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:26

Bu hafta Türkiye'deki sinema salonlarında 4'ü yerli 10 yeni film vizyona giriyor.

Biz Böyleyiz Biz Böyleyiz, yıllar sonra yeniden bir araya gelen bir arkadaş grubunun hikayesini konu ediyor. Çocukluk ve gençlik dönemlerini birlikte geçiren bir grup arkadaş, yetişlinliğe geçmeleriyle birlikte farklı yönlere savrulur. Nezihe'nin ellerinde büyüyen grup, hayatta en değer verdikleri kişi olan Nezihe'nin rahatsızlandığını öğrendiklerinde büyük bir üzüntüye kapılırlar. Bu süreçte Nezihe'nin yanında olmak isteyen ekip, İstanbul'dan Nezihe'nin İzmir'deki evine gider. Birbirlerinden tamamen farklı karakterlere sahip olan arkadaşlar, bu vesileyle birkaç günlüğüne bir arada kalmak zorunda kalır. Bu süreç, sürpriz gelişmelerin ve geçmişe yönelik hesaplaşmaların yaşanmasına neden olur.

Gamonya: Hayaller Ülkesi Gamonya: Hayaller Ülkesi, bilmediği bir dünyada zorlu bir mücadeleye girişen küçük bir çocuğun hikayesini konu ediyor. Mutsuz bir çocuk olan Umut, dedesi Ahmet ile birlikte yaşamaktadır. Dedesinin yaşadığı bir kaza, hayal kurmayı unutmuş bir çocuk olan Umut'un bilmediği bir dünya ile tanışmasına neden olur. Kaza sonucu fantastik bir dünya olan Gamonya'da yaşayan insanlarla tanışan Umut, burasının umutsuz çocuklara hayal ürettiğini öğrenir. Gamonya'da yaşayan insanların kendisinden yardım istemesi üzerine, kendisini sihirli bir maceranın ortasında bulan Umut, bu süreçte yeniden hayal kurmayı öğrenebilecek midir?

Sıfır Bir Sıfır Bir, Adana'daki suç dolu hayatlarını arkalarında bırakarak İzmir'e yerleşen Savaş, Cihat ve Azad'ın hikayesini konu ediyor. Adanalı çete lideri Savaş, Cihat ve Azad ile birlikte şiddet dolu geçmişlerini arkalarında bırakmaya karar verir. Üç arkadaş hayatlarında yeni bir başlangıç yapmak için Adana'dan ayrılıp, İzmir'e yerleşir. Burada kendilerine silahlardan uzak yeni bir hayat kuran üç arkadaş, bir oto yıkamacı açar. Ancak onlar geçmişlerinden ne kadar uzak kalmak isteseler de kendilerini yeniden savaşın ortasında bulur. Melek adındaki küçük bir kız çocuğu, başına gelen onca kötü şeyin ardından Savaş ve arkadaşlarının yanına sığınınca ekip harekete geçer. Melek'e taciz eden ve annesinin organlarını alıp onu ölüme mahkum eden adamların peşine düşen Savaş, Cihat ve Azad, kendilerini dönüşü olmayan bir yolun içinde bulur.

Derin Sular Derin Sular, deprem sonucu yeraltındaki laboratuvarları yıkılan araştırmacı bir sualtı mürettebatının, güvenliği sağlamak için verdikleri ölüm kalım savaşını konu ediyor. Bir grup denizaltı ekibi, suyun altındaki laboratuvarlarında araştırma yapmaktadır. Çalışmaların devam ettiği sırada, okyanusun dibinde yıkıcı bir deprem meydana gelir. Deprem, laboratuvarın hasar görmesine neden olunca, araştırmacılar binlerce km denizin altında mahsur kalır. Ölüm kalım savaşı veren ve en büyük korkularıyla yüzleşen ekibin bu süreçte karşılarına ummadıkları zorluklar çıkar.

Bıçaklar Çekildi Bıçaklar Çekildi, ünlü bir yazarın ölümünün ardındaki sırrı ortaya çıkarmaya çalışan bir dedektifin hikayesini konu ediyor. Ünlü bir suç romanı yazarı olan Harlan Thrombey, 85. yaş gününde evinde ölü bulunur. Meraklı bir araştırmacı dedektif olan Benoit Blanc, gizli bir şekilde cinayet araştırmasında yer almaya başlar. Harlan Thrombey'nin ailesine soruşturma için başvurulur, ancak aile tam anlamıyla hiçbir işe yaramazdır. Blanc, tüm bu yüzeyde görünenlerin altını kazımak ve tüm yalanları ortaya çıkararak Thrombey'nin ölümünün ardındaki gerçeği bulmak için zorlu bir mücadeleye girişir. Dedektif, araştırmasını ilerlettikçe, saklı kalan birçok gerçek ortaya çıkar.

Ajanlar İş Başında Lance Sterling, uluslararası casusluluğun yüksek oktanlı dünyasının en önde gelen ismidir. Dünyanın en harika casusu olan Lance havalı, sevimli ve süper yetenekli olmanın yanı sıra dünyayı kurtarmanın günlük işlerinden biri olduğunun farkındadır, bu işte ondan iyisi de yoktur. Genç Walter ise Lance'in neredeyse tam tersidir. Zekasıyla göz kamaştıran Walter'ın sosyal becerileri ne yazık ki o kadar da gelişmiş değildir. Ancak Walter da sosyalleşmek konusundaki eksikliğini kapatmak için zekasını kullanmakta ve buluşlar yapmaktadır. Walter, Lance'in tehlikeli görevlerinde kullandığı araçları icat eden bilimsel dehadır. Fakat olaylar beklenmedik bir dönüş yaptığında, Walter ve Lance aniden yeni bir şekilde birbirlerine güvenmek zorunda kalırlar. Eğer bu birbiriyle alakası olmayan ikili bir takım olarak çalışmayı öğrenemezse, tüm dünya tehlike altında olacaktır...

Matthias ve Maxime Matthias ve Maxime, çocukluk arkadaşı olan iki gencin hayatına odaklanıyor. Matthias ile Maxime, çocukluktan beri bir arada olan iki yakın arkadaştır. Rol aldıkları bir kısa film, iki arkadaşın hem hayatının değişmesine hem de arkadaşlıklarının sarsılmasına neden olur. Film için Matthias ve Maxime'nin öpüşmesi gerekince, ikilinin arkadaşlığı farklı bir boyuta taşınır. Kısa sürede aralarına giren şüphe, ikisinin de hayatının bambaşka olmasına neden olur. Filmde, 20'li yaşlarda olan gençlerin yaşadığı sorunlar, aşk, ilişkiler ve gerçek dostluk gibi kavramlara odaklanılıyor.

Cats Jellicles adlı bir kedi kabilesi, bir gece içerisinde yaşamlarını kökünden değiştirecek olaylara dahil olurlar. Kediler için bir çeşit cennet olan Heaviside isimli bir yer vardır. Heaviside ise yeniden doğuşu simgeler. Kralın görevi de oraya gidecek olan kediyi seçmektir. Ancak Macavity isimli kötü kedi, kralı kaçıracaktır. Olacakları engellemek de diğer kedilere düşer. Filmde seçici kişiyi kral olarak değil yalnızca Old Deuteronomy adıyla ve Judi Dench'in canlandırmasıyla görüyoruz. Kötü kedi Macavity'yi ise Idris Elba canlandırıyor. Filmin kadrosunda Taylor Swift, Rebecca Wilson, Jennifer Hudson gibi birçok yıldız isim yer alıyor.

Islıkçılar Islıkçılar, ada sakinleri tarafından kullanılan bir ıslık dilini öğrenmek için La Gomera adasına giden bir polis memurunun hikayesini konu ediyor. Cristi, uyuşturucu kaçakçıları tarafından ele geçirilen, yozlaşmış bir polis memurudur. Bükreş'te çalışan Cristi, hapishanede olan bir mafya üyesini salıvermek için Kanarya Adalarına bağlı boğucu bir ada olan La Gomera'ya gider. Cristi'nin, burada kullanılan, geçmişten miras kalan bir ıslık dili olan Silbo'yu öğrenmesi gerekmektedir. Bu gizli dil sayesinde, Bükreş'e döndüğünde mafya üyesinin özgür kalmasını sağlayıp, milyonlara sahip olabilecektir. Ancak Cristi, Gilda adında bir kadına aşık olunca, hiçbir şey onun planladığı gibi gerçekleşmez.

Rem Rem, sevdiği kadının yaşadığı tuhaf olayların ardındaki sırrı çözmeye çalışan bir adamın hikayesini konu ediyor. Genç bir kadın olan Defne, geceleri anlam veremediği olaylara maruz kalır. Erkek arkadaşı Kaan ile tatile gittiklerinde ise yaşadığı bu sıkıntılar daha sık bir hale gelir. Bu durumun ilişkisine zarar vermesini istemeyen Defne, çareyi erkek arkadaşından ayrılmakta bulur. İlişkisinin bitmesi üzerine büyük bir üzüntüye ve çaresizliğe kapılan Kaan,sevdiği kadının başına gelenleri çözmeye karar verir. Bunun için kuzeni Kemal ile harekete geçen Kaan ilk iş olarak Defne'nin annesinin yaşadığı köye gider. Ancak bu işlerin daha da karışmasına neden olur.

(İHA)

Kaynak: İHA

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