: Vizyonda bu hafta

20.12.2019 00:05 | Son Güncelleme: 20.12.2019 00:06

Bu hafta Türkiye'deki sinema salonlarında 3'ü yerli 9 yeni film vizyona giriyor.

Star Wars: Skywalker'ın Yükselişi Kylo Ren, Büyük Lider Snoke'u öldürmesinin ardından İlk Düzen'in yeni Büyük Lider'i olmuştur. Acımasız yönetiminin altında galaksi yavaş yavaş umutsuzluğa kapılmaktadır. Luke Skywalker'ın Güç'le birleşmesinden sonra Rey, kendi içindeki gücü benimsemiş, onu geçmişte tutan bağlarını kesmeyi başarmıştır. Kylo Ren ve Rey'in arasındaki çatışma giderek artarken, İlk Düzen'de de içsel çalkantılar yaşanmaktadır. Güçte kalabilmek için giderek acımasızlaşan Kylo Ren, onu yenmek için sürekli çalışan Rey, tekrar ortaya çıkan Ren Şövalyeleri, Direniş'i büyütmeye çalışan Poe ve Fin, karanlığın ve aydınlığın savaşı galaksideki tüm dengeleri değiştirecektir...

Kırk Yalan Edirne'de yaşayan Tahsin, ziraat teknikeridir. Genç adam hayatını yalanlar üzereine kurmuştur. Çevresindeki insanlar, Tahsin'in sürekli yalan söylediğini bilse de, yine de kendilerini onun yalanlarına kanmış olarak bulur. Tahsin'in çocukluk arkadaşı olan Sadık, uzatmalı aşkı Halime'nin babasını ikna edince, evlilik hazırlıklarına başlar. Düğün için Pınarhisar'a doğru yola koyulan Tahsin, berberinde bir kasa Afrika armudu marulayı da götürür. Yiyen insanları bilinç kaybına uğratan zehirli armut marula, sadece Tahsin'in hayatını etkilemekle kalmaz, düğünü, Sümsük Kamil'i, asosyal kitap kurdu Koray'ı ve belediye başkanını da içinden çıkılmaz olayların içine sürükler.

Ema Ema, evlat edinen bir çiftin yaşadıklarını konu ediyor. Ema, oldukça yetenekli olan genç bir dansçıdır. Genç kadın, koreograf olan eşi Gaston ile uzun uğraşlar sonucu küçük bir çocuk olan Polo'yu evlat edinir. Çekirdek ailesi ile mutlu bir yaşam süren Ema'nın hayatı, Polo'nun bir trajediye sebep olması ile altüst olur. Yaşananlar sonrası Polo'yu geri vermek zorunda kalan Ema ile Gaston'un ilişkisi bu süreçte kopma noktasına gelir. Gaston'dan ayrılmaya karar veren Ema, hayata yeniden tutunmak için dans etmeye başlar.

Beyaz Hüzün Beyaz Hüzün, kendisine bağlı birliği Sarıkamış'a ulaştırmak için zorlu bir mücadeleye girişen bir askerin hayatına odaklanıyor. Abrek, Büyük Çerkez sürgünü sırasında annesi ile birlikte Anadolu topraklarına sığınır. Fakat kadere boyun eğemez ve annesini bir cami köşesinde kaybeder. Yapayalnız kalan ve Osmanlı topraklarına sığınan Abrek, hayatına bir asker olarak devam etmeye karar verir. Balkan Harbine katılan ve yenilgiyi acı bir şekilde hisseden Abrek, Sarıkamış Harekatı için yola koyulur. Onun artık tek amacı, kendisine bağlı birliği Sarıkamış'a ulaştırmaktır.

Skandal Skandal, ortaya çıkması ile büyük olay yaratan, Fox News'in kurucusu ve CEO'su olan Roger Ailes'in taciz skandalının perde arkasında yaşananları konu ediyor. 2016 yılında ilk olarak televizyon yorumcusu Gretchen Carlson, ardından Megyn Kelly ve daha birçok kadın, Roger Ailes'in tacizine maruz kaldığını açıklamıştı. Filmde, taciz olayının su yüzüne çıkması ile yaşananlar ve tacizde bulunan medya patronunun perde arkasındaki öyküsü gözler önüne seriliyor. Charlize Theron'un Fox'tan NBC'e geçiş yapan haber sunucusu Megyn Kelly'i, Nicole Kidman'ın televizyon yorumcusu Gretchen Carlson'ı ve Margot Robbie'nin kurgusal Fox News yapımcısı Kayla Pospisil'i canlandırdığı biyografik yapımda, kadın çalışanlarına yıllarca uyguladığı cinsel tacizlerin ortaya çıkmasıyla birlikte kovulan Fox News CEO'su Roger Ailes'a ise John Lithgow hayat veriyor.

Paranormal Chat

Paranormal Chat, İç Güvenlik Bakanlığı'nda internet trafiğini kontrol eden bir adamın yaşamına odaklanıyor. Martin Takagi, İç Güvenlik Bakanlığı'nda çalışan bir ajandır. Genç adam internet trafiğini kontrol etmekle görevlidir. Bir gün iş başındayken, Los Angeles'da bulunun bir adam ile Londra'da bulunan eşinin görüntülü sohbetine tanık olur. Dünyanın farklı noktalarında yaşayan çiftin sohbetini takip etmeye başlayan ajan, bir süre sonra çiftin evlerinde bir takım tuhaf olayların yaşanmaya başladığını fark eder.

Eşek Kral Eşek Kral, hayallerinin peşinden giden eşek Mangu'nun hikayesini konu ediyor. Mangu, hayalperest bir eşektir. Kendini bulmak için çıktığı yolculukta türlü maceralara atılan Mangu, bu sefer kendisini hiç beklenmedik bir durumun içinde bulur. Kral Azad Nagar'ın yerine geçecek bir kral arayışı vardır ve en popüler aday Mangu'dur. Mangu'nun aday olmasını sağlayan bir tilki olan Bayan Fitna'dır ancak Mangu nasıl hain bir planın parçası olduğundan henüz haberdar değildir. Kral'ı tacından edip veliahtın başarısız olmasını isteyen Fitna, emellerine ulaşabilecek midir?

Kader Postası Kader Postası, Zeynep adında bir kadının, çocukluktan başlayıp yetişkinliğe uzanan hayat hikayesini konu ediyor. Zeynep ile en yakın çocukluk arkadaşı Yusuf, birlikte büyüyen iki gençtir. Onların arasındaki arkadaşlık, ergenlik dönemine geldikerinde yerini aşka bırakır. Ancak Yusuf'un kasabadan zamansız bir şekilde gidişi, ikisinin yollarının da ayrılmasına neden olur. Zeynep'in yaşadığı bu acı, onun ergenlikten çıkıp, yetişkin bir kadına dönüşmesine neden olur. Yaşadığı acıyı kağıda dökmeye başlayan Zeynep, kaybettiği sevgiyi mahkumlara yazdığı mektuplarda aramaya başlar. Bu durum bir süre sonra Zeynep'i müebbet cezası alan bir mahkuma götürür.

Elfland - Yeni Yıl Dedektifleri Elfland - Yeni Yıl Dedektifleri, Noel babanın kayıp kızağını bulmaya çalışan E.L.F dedektif ekibinin hikayesini konu ediyor. Yeni yıl öncesi Noel baba büyük bir sorunla karşı karşıyadır. Noel babanın her sene olduğu gibi bu yıl da çocukların hediyelerini dağıtması gerekir ancak hediye dağıtmak için kullandığı kızak kayıptır. Jingo, Bingo, Tingo, ve Dorabella'dan oluşan E.L.F dedektif ekibi, yeni yılı kurtarmak için vakit kaybetmeden harekete geçer. Noel babanın kayıp kızağını bulmak için yola koyulan ekip, bu süreçte kendilerini türlü maceraların içinde bulur.

(İHA)

Kaynak: İHA

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