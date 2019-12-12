: Vizyonda bu hafta

12.12.2019 21:00 | Son Güncelleme: 12.12.2019 21:01

Bu hafta Türkiye'deki sinema salonlarında 3'ü yerli 7 yeni film vizyona giriyor.

Güzelliğin Portresi Genç bir kadın olan Nisan, yıllarca babası ile görüşmemiştir. Ancak babası ile ilgili aldığı önemli bir haberin ardından, eşi ve kızı ile birlikte soluğu baba evinde alır. Yıllar önce kaçarak ayrıldığı köşke geri dönen Nisan, burada tuhaf durumlara şahit olur. Köşke gelmesi ile birlikte kaçıp kurtulduğunu düşündüğü geçmişi ile yüzleşmek zorunda kalan Nisan, bu sırada babası ile ilgili gizemi çözmeye çalışan polisin sorgulamasına maruz kalır. Kendisini köşeye sıkışmış hisseden Nisan, kendisini ve ailesini koruyabilmek için köşkte yaşanan gizemi çözmek zorundadır.

Jumanji: Yeni Seviye Jumanji: Yeni Seviye, arkadaşlarını kurtarmak için kendilerini yeniden oyunun içinde bulan gençlerin maceralarını konu ediyor. Jumanji maceralarından sağ olarak kurtulmayı başaran dört genç, üniversitenin tatile girmesi ile birlikte New Hampshire Brantford'daki evlerine geri döner. Hayatlarına yeni bir yön vermeye çalışan gençler, arkadaşlarını kurtarabilmek için kendilerini yeniden Jumanji dünyasının içinde bulur. Spencer oyuna yeniden girmek zorunda kaldığında, Martha, Fridge ve Bethany arkadaşlarını kurtarmak için Jumanji'ye geri döner ve hiçbir şeyin bekledikleri gibi olmadığını fark eder. Jumanji artık değişmiştir ve sadece bir ormandan ibaret değildir. Ekip, daha tehlikeli bir hal alan oyunda karşılarına çıkan korkunç engelleri aşıp, oyundan kaçmanın yolunu bulabilecek midir?

Aman Reis Duymasın

"Aman Reis Duymasın" filmi, yeraltı mafya camiasının çıktığı bir tatili konu ediniyor. Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinden tanıdığımız karakterler, tatil için gittikleri yere adımlarını atar atmaz inanılmaz olaylarla karşılaşırlar. Ancak bu onları yıldırmaz ve tatillerine devam ederler. Alışkın oldukları büyük şehrin atmosferinden eser burada yoktur. Küçük bir kasaba olan tatil merkezinde başlarına gelmeyen kalmayacaktır. En büyük korkuları ise liderleri Hızır Çakırbeyli'nin bu olanları duyacak olmasıdır.

Elma Dersem Çık Aşkım Kapışmak'ın aynı adlı kitabının beyaz perde uyarlaması olan "Elma Dersem Çık" filminin yönetmen koltuğunda İzzet Başlak oturuyor. Aile, çocuk, evlilik, ilişkiler, iletişimin önemi gibi çeşitli konular üzerine odaklanılan filmde hayata dair pek çok sorunun cevabı aranıyor.

Hain Hain, iki dünyanın patronu olarak adlandırılan mafya babası Tommaso Buscetta'nın hayat hikayesini konu ediyor. Sicilya'da yaşayan Buscetta, genç yaşta mafyaya dahil olur. Yeraltı dünyasında kısa sürede sivrilen Buscetta, birçok kenti egemenliği altına alır. Girdiği karanlık dünyanın iç hesaplaşmaları, Buscetta'nın iki oğlunu, üç yeğenini ve altı akrabasını kaybetmesine neden olur. Acımasız bir "Baba" olan Tommaso Buscetta'nın bilinmeyen yaşamına odaklanılan filmin yönetmen koltuğunda Marco Bellocchio oturuyor.

Sevimli Sihirbazlar Sevimli Sihirbazlar, kasabalarını korumak için zorlu bir mücadeleye girişen sevimli dostların hikayesini konu ediyor. Mevsim Sihirbazı Dave, hava durumu ile ilgili kehanette bulunmak için kulübesinden çıkar. Bucketville kasabasındaki değişimi görmek için etrafta dolaşan Dave, çiçek açan çiçeklerde değişim olduğunu ve gökyüzünün bulutlarla kaplandığını fark eder. Dave ve arkadaşları bu değişimin ardındaki korkunç gerçekle karşı karşıyadır. Bir karıncayiyen olan Mr. Whatnot, kasabayı satın almıştır ve büyük bir alışveriş merkezine dönüştürmenin hazırlığındadır. Kasabayı eski haline getirmeye kararlı olan Dave ve arkadaşları zorlu bir mücadeleye girişir.

Güzel Aşk Şeyh Galip'in eserinden uyarlanan animasyon türündeki "Güzel Aşk" filminin yönetmenliğini Selim Sener üstleniyor.

(İHA)

Kaynak: İHA

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