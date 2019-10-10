Vizyonda bu hafta

10.10.2019 19:15

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 1'i yerli 6 yeni film vizyona giriyor.

7. Koğuştaki Mucize

7. Koğuştaki Mucize, 7 yaşındaki kızı ile aynı zeka yaşına sahip bir babanın adalet arayışını konu ediyor. 1983 yılında bir Ege kasabasında küçük bir kız ölür. Ölen küçük kız sıkıyönetim komutanının kızıdır ve onun ölümünün sorumlusu olarak babaannesi ile yaşayan ve 7 yaşında bir kızı olan Memo görülür. Memo, her ne kadar suçsuz olduğunu anlatsa da kimse ona inanmaz. İdam cezasına çarptırılan Memo'nun yakınları adaletin sağlanması için uğraşırken, Memo ve kızı Ova'nın tek istediği birbirlerine kavuşabilmektir. Memo, bir mucize gerçekleşip idam cezasından kurtulabilecek midir? Yönetmenliğini Mehmet Ada Öztekin'in üstlendiği filmin oyuncu kadrosunda Aras Bulut İynemli, Nisa Sofiya Aksongur, Celile Toyon, İlker Aksum, Mesut Akusta, Deniz Baysal, Yurdaer Okur gibi isimler yer alıyor.

İkizler Projesi

İkizler Projesi, eski bir kiralık katilin peşine düşen klonundan kurtulmak için verdiği mücadeleyi konu ediyor. Henry, işinde uzman olan bir kiralık katildir. Artık bu işlerden kurtulup hayatına yeni bir yön vermek isteyen Henry, bir anda kendisini büyük bir girdabın içinde bulur. Kiralık katilin peşine, kendisini öldürmek için gizli bir ajan düşmüştür. Üstelik peşindeki ajan, Henry'den 25 yıl önce alınan genlerle oluşturulan bir klondur. Henry, her hareketini önceden tahmin edebilen bu klonunda kurtulmak için zorlu bir savaş vermek zorunda kalır. Filmin yönetmenliğini, daha önce "Pi'nin Yaşamı" ve "Kaplan ve Ejderha"yı yöneten Ang Lee üstleniyor.

Saklambaç

Saklambaç, zengin bir adam ile evlenen genç bir kadının yaşadıklarını konu ediyor. Grace ve Alex, mutlu giden birlikteliklerini evlilikle taçlandırmak ister. Tüm hazırlıklarını tamamlayan çift, Alex'in ailesinin malikanesinde evlenir. Düğünde her şey çiftin istediği gibi gerçekleşir ancak Grace için yapılan bir plan vardır. Grace, daha gelinliğini çıkaramadan, eşinin ailesi tarafından geleneksel aile oyunu dedikleri oyunu oynamak için çağırılır. Eşinin ailesinin isteğini geri çevirmeyen Grace, aile bireyleri ile birlikte masaya oturur. Oyunu seçme hakkı ailenin yeni üyesi Grace'e verilir ve genç kadın nadiren çıkan saklambaç kartını seçer. Oyunun kuralına göre Grace'in Alex'i geride bırakıp saklanması ve sabah olmadan diğerlerinin onu bulması gerekir. Ancak bu oyun bir süre sonra Grace için hayatta kalmak için mücadele ettiği korkunç bir savaşa dönüşür.

Acı ve Zafer

Acı ve Zafer, yönetmen Salvador Mallo'nın geçmişten bugüne yaptığı seçimleri ve yaşamında iz bırakan olayları konu ediyor. Filmde, Mallo'nun çocukluğunu yaşadığı 60'lı yıllara, doğup çocukluğunu geçirdiği yerden ayrılıp ailesi ile birlikte Valencia'da bir köye göç etmesine, refah arayışına, 80'lerin Madrid'inde kalbinin hızla çarpmasına neden olan ilk aşkına, terapi aracı olan yazı ve sinema ile tanışmasına, kendisini tanımasına yol açan olaylara değiniliyor.

Aşkı Beklerken

Aşkı Beklerken, aynı apartmanda yaşayıp yolları bir türlü kesişmeyen iki gencin hikayesini konu ediyor. Remy ve Melanie, Paris'te aynı apartmanda yaşayan ancak birbirlerinden haberleri olmayan iki komşudur. Birbirlerine tıpa tıp benzeyen yaşam tarzlarına sahip olan Remy ve Melanie'nin tanışmamış olması oldukça tuhaftır. Kendilerine ait tek kişilik dünyaları olan iki genç, büyük şehrin kalabalığında sürekli bir arayış içindedir. Ancak ne kadar arasalar da bir sonuca ulaşamazlar. Aynı sorunlarla boğuşan, aynı mekanlara gidip, aynı caddelerde yürüyen Remy ve Melanie'nin yolları bir gün kesişebilecek midir?

Gerçeğin Peşinde

Gerçeğin Peşinde, kızını kaybettikten sonra bunalıma giren ve başka bir kadının çocuğunun, kendi çocuğu olduğunu düşünen bir kadının öyküsünü konu ediyor. Lizzie, kocası ile boşanma aşamasında olan bir kadındır. Genç kadın hayatını işine ve 11 yaşındaki oğlu Thomas'a adar. Ancak bir tesadüf eseri tanıştığı 7 yaşındaki Lola, genç kadının geçmişe yolculuk yapmasına neden olur. Lizzie, yıllar önce yaşadığı korkunç olayın etkisinden hala çıkamamıştır. Yıllar önce kızının doğumu sırasında çıkan yangın yüzünden çocuğunu kaybeden Lizzie, karşısında Lola'yı görünce onun kızı olduğunu düşünür. Lola'ya yakın olmak için küçük kızın annesi ile yakınlaşmaya başlayan Lizzie, bir süre sonra onların çevresinden ayrılmaz hale gelir. Lizzie'nin bu tavırlarından endişe duyan yakınları, onu engellemeye çalışsa da kimse başarılı olamaz. Saplantı haline getirdiği durum yüzünden ailesi ve oğlu ile arası açılan Lizzie, vazgeçmeden Lola'nın kızı olduğunu iddia etmeye devam eder.

Kim Farrant'ın yönetmen koltuğunda oturduğu filmde, Noomi Rapace akli dengesini yitirmeye başlayan kadına hayat verirken, Yvonne Strahovski çocuğu çalmakla suçlanan kadını canlandırıyor.

(İHA)

Kaynak: İHA