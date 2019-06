Vizyonda bu hafta

Bu hafta Türkiye'deki sinema salonlarında 8 yeni film vizyona girecek.

Ateşle Oynayanlar

Ateşle Oynayanlar, genç bir adam ile tanışmasıyla hayatı bambaşka bir hal alan genç bir kadının hikayesini konu ediyor. Ella, babası Ivo'ya ait olan bir kafenin hem garsonu hem de yöneticisi olan genç bir kadındır. Abel adında bir adam ile tanışması, Ella'nın hayatının değişmesine neden olur. Genç kadın, Abel'in hayatına girmesi ile bilmediği bir dünyaya adım atar. Adrenalin ve paranın hüküm sürdüğü Paris'in kumar dünyasını keşfeden Ella, oynadığı oyundan ve Abel'in karmaşık kişiliğinden etkilenmeye başlar. Yavaş yavaş bu dünyanın içine çekilen Ella, aşık olduğu adamın kalbini kazanmak için büyük bir oyuna dahil olur. Başlarda bir bahis olarak başlayan aşkları, zamanla genç kadın için zorlayıcı bir tutkuya dönüşür.

Annabelle 3

Annabelle 3, bir odaya kapatılan Annabelle'in diğer kötü ruhları harekete geçirmesi ile birlikte yaşananları konu ediyor. Şeytan ve cinlerin varlığını araştıran Ed ve Lorraine Warren çifti, oyuncak bebek Annabelle'in yarattığı yıkımı durdurmak için onu evlerine getirmeye karar verir. İçine cin giren bebeği evlerindeki eser odasına kapatan çift, onu kutsal bir camın arkasına koyar ve yardımını istedikleri bir rahibin kutsal duasıyla kapatırlar. Çift, artık her şeyin kontrolleri altında olduğunu düşünmektedir. Ancak alınan önlemler Annabelle'i durdurmaya yetmez. Annabelle odadaki diğer kötü ruhları uyandırır ve onlara yeni bir hedef verir: Warren çiftinin 10 yaşındaki kızı Judy ve onun arkadaşları.

Geçmiş Olsun

Geçmiş Olsun, insanlığın neredeyse tamamının yok olduğu bir dünyada sevdiği kadını bulmaya çalışan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Saffet, sevdiği kadın Tuğba'ya kavuşmak için her şeyi yapmaya hazır olan bir genç bir adamdır. Genç kadının kalbini kazanmak için elinden gelenin fazlasını yapan Saffet, sonunda Tuğba'nın kalbine girmeyi başarır. Tam her şey yoluna girip, evlilik hazırlıkları yapılırken, kayınçosu Tarık'ın yaptığı ahmaklık sonucu Tarık ve Saffet komaya girer. Ancak onun Tuğba'ya duyduğu aşk komayı atlatmasını sağlar. Aradan geçen 3 yılın ardından uyanan Saffet, artık Tuğba'ya kavuşmasının önünde hiçbir engelin olmadığını düşünürken, dünyada insanlığın yok olduğunu öğrenir. Saffet'in komada olduğu sırada dünyaya giren bir virüs, insanların neredeyse tamamının yok olmasına neden olmuştur. Dünya üzerinde kalan sayılı insanlardan birinin de Tuğba olduğunu öğrenen Saffet, sevdiği kadına ulaşabilmek için kayınçosu ile birlikte zorlu bir yolculuğa çıkar.

Yesterday

Yesterday, kendisinden başka dünyada kimsenin efsanevi müzik grubu The Beatles'ı bilmediğini fark eden bir adamın hikayesini konu ediyor. Jack Malik, küçük bir İngiliz kasabasında yaşayan ve ünlü olma hayalleri yavaş yavaş suya düşen bir şarkıcı ve söz yazarıdır. Ancak her şey kötü gitse bile çocukluğundan beri yanında olan en yakın arkadaşı Ellie onu sonuna kadar desteklemeye devam eder. Tüm dünyada elektriklerin gittiği gizemli bir olay sırasında bir kaza geçiren Jack uyandığında şoke edici bir gerçekle yüzleşir: Dünyadaki kimse The Beatles grubunun varlığından haberdar değildir. Durumdan faydalanmaya karar veren Jack gelmiş geçmiş en iyi müzik grubunun şarkılarını kendisininmiş gibi söylemeye başlar. Amerikalı bir temsilci olan Debra'nın da yardımıyla şöhret basamaklarını hızla çıkar. Ancak yıldızı parladıkça, her zaman ona inanan Ellie'yi kaybetmeye başlar. Eski hayatından uzaklaşan Jack, geç olmadan ait olduğu yere geri dönmeli ve tek ihtiyacının aşk olduğunu kanıtlamalıdır.

Sahir Deep Web

Genç bir kadın olan Meltem, yıllardır birlikte olduğu sevgilisinden ayrılır. Hayatında yeni bir sayfa açan Meltem bu süreçte kendisini yeniden tanımaya başlar. Hayatına yeni insanlar giren genç kadın, içinde yeni bir gücün varlığını hisseder. Ancak bu güç onun büyük bir çıkmaza sürüklenmesine neden olur.

Kahraman Prens Sualtı Maceraları

Kahraman Prens Sualtı Maceraları, Deniz Krallığı'nı kurtarmak için zorlu bir mücadeleye girişen Sadko'nun hikayesini konu ediyor. Genç Sadko, köylü bir ailenin oğludur. Ailesi gibi tarlada çalışmak istemeyen Sadko'nun yapmak istediği tek şey arp çalmaktır. Üstelik arp çalmak konusunda da fazlasıyla iyidir. Onun bu yeteneğini fark edenler, Sadko'yu arp çalması için Prens'in sarayına çağırır. Sadko'dan istenilen şey, Prens'in kızı Nastya'nın sarayda düzenlenen etkinlikte kendisine uygun eş seçeceği sırada bir köşede oturup arp çalmasıdır. Ancak işler pek de bu şekilde gerçekleşmez. Nastya, gelen taliplerinden kimseyi beğenmez, sadece Sadko'dan etkilenir. Bu durumdan rahatsız olan Sadko ise çareyi Nastya'dan, saraydan ve düğünden kaçmakta bulur. Kendisini denizin dibinde bulan Sadko, burada konuşkan bir papağan olan Jacob ile tanışır. Ancak buradaki durum da pek iyi değildir. Kötü kraliçe, Deniz Krallığı'nı ele geçirmiştir. Eve geri dönmeye çalışan Sadko, bunu başarabilmek için Jacob ile birlikte kraliçeyi yenmek zorundadır. Sadko bu zorlu mücadele sırasında gerçek dostlar edinip gerçek aşkı bulacaktır.

İfrit

İfrit, eski sevgilisinin kendisine geri dönmesi için büyü yaptırmaya başlayan genç bir adamın hikayesini konu ediyor. Birbirlerini çok seven Gökhan ve Naciye evlilik planları yapmaktadır. Ancak Gökhan'ın bir saldırı sonrası engelli olması sevgililerin arasının açılmasına neden olur. Ailesinin baskılarına daha fazla dayanamayan Naciye, Gökhan'ı terk ederek eski sevgilisi Burak'a geri döner. Yaşadıklarından sonra psikolojisi iyice bozulan Burak, Naciye'nin terk etmesini gurur meselesi yapar ve genç kadının kendisine dönmesini sağlamak için medyuma büyü yaptırmaya başlar. Geçmişte de Burak'ın benzer büyüleri Naciye'ye yaptırması işlerin daha da karışmasına neden olur. Yapılan büyüler sonucu Naciye'ye musallat olan varlıklar, genç kadını tehlikeli biri haline getirir.

Laurel ile Hardy

Laurel ile Hardy, ünlü komedi ikilisi Laurel ile Hardy'nin hayat hikayesini konu ediyor. Dünyanın en iyi komedi ikilisi olarak bilinen Stan Laurel ve Oliver Hardy 1920'li yıllarda beraber çalışmaya başladı. Yüzü aşkın filmde birlikte rol alan ikilinin hayatının anlatıldığı filmde Steve Coogan Stan Laurel'i canlandırırken John C. Reilly ise Oliver Hardy'e hayat veriyor. 1953 yılında çıktıkları son turnenin ele alındığı filmde ikilinin kariyer yolculuklarının yanı sıra özel hayatlarına ve yaşadıkları sıkıntılara da yer veriliyor. İkilinin eşleri Lucille ve Ida rollerinde Shirley Henderson ve Nina Arianda gördüğümüz filmin yönetmen koltuğunda Jon S. Baird oturuyor.

(İHA)

Kaynak: İHA