Vizyona Günler Kala Baba Kız At Çiftliğinde Buluştu

Filmde baba kızı canlandıran başrol oyuncusu Cemal Hünal ve filmin yapımcısı Burak Memişoğlu'nun da kız kardeşi olan çocuk oyuncu Zülal Memişoğlu, çiftlikte basın mensuplarıyla buluştular. Renkli görüntülere sahne olan günde baba-kız filmle ilgili merak edilen soruları da cevapladı.

Polisiye-dram türünde çekilen Kızım ve Ben filmi için geri sayım başladı. Ünlü oyuncu Cemal Hünal at çiftliğinde stres atarken filmde kızını canlandıran Zülal Memişoğlu da keyifli dakikalar yaşadı. Cemal Hünal bir özel harekat polisini canlandırmanın önemine değinirken Zülal Memişoğlu da ''Polis abilerle aynı filmde oynamak beni çok gururlandırdı'' dedi. Murat Gürvardar'ın senarist ve yönetmenliği yaptığı polisiye-dram türündeki film, kahraman bir özel harekât polisi olan Doruk'un görevinin yanı sıra kızına hem annelik hem de babalık yapmasını konu alıyor.