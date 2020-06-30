Vizyona giremeyen filmler Tivibu'da izleyiciyle buluşacak
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Vizyona giremeyen filmler Tivibu'da izleyiciyle buluşacak

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, salgın nedeniyle gösterime giremeyen filmleri evlere getiriyor.

Vizyona giremeyen filmler Tivibu'da izleyiciyle buluşacak
30.06.2020 12:15 | Son Güncelleme: 30.06.2020 12:15

Türk Telekom'un dijital televizyon platformu Tivibu, salgın nedeniyle gösterime giremeyen filmleri evlere getiriyor.

Türk Telekom açıklamasına göre, insan odaklı yaklaşımıyla çalışmalarını sürdüren şirket, sosyal mesafe tedbirleri gereğince vizyona giremeyen filmleri, dijital televizyon platformu Tivibu'da izleyiciyle buluşturuyor. Seç İzle/Tivibu Perde klasöründe yer alan 9 film, IPTV ve Tivibu Go/Web üzerinden izlenebiliyor.

İzleyiciyle buluşacak filmler arasında olan Eva Green'in başrolünde oynadığı, San Sebastian ve Toronto film festivallerinden ödül kazanan "Proxima", Mars'taki uzay görevine hazırlanan kadın astronot Stella'nın hikayesini konu ediniyor. Bir yıl sürecek uzay görevine seçilen Stella, çok zorlu eğitimlerden geçerken bir yandan da 7 yaşındaki kızını düşünüyor. Kızını geride bırakacağı için suçluluk duyan Stella, duygusal bir çöküşün eşiğine geliyor.

Altın Plak ödüllü Jeremy Camp'in yaşamı

Gerçek bir yaşam öyküsünden uyarlanan "Aşka İnan (I Still Believe)", albümleri milyonlarca satan, Altın Plak ödüllü müzisyen Jeremy Camp'in hayatını anlatıyor. Jeremy, müzisyenlik kariyerinde hızla yükselirken Melissa'ya aşık oluyor ve uğruna her şeyi hiçe sayabileceği bu kadın, günün birinde hastalanıyor. "Aşka İnan", sevginin sınandığı ve etkileyici müziklerin yer aldığı bir yapım olarak öne çıkıyor.

"Yabancıların Nezaketi" filmi

Son yılların başarılı sinemacılarından Lone Scherfig tarafından yazılıp yönetilen ve Berlin'de Altın Ayı için yarışan "Yabancıların Nezaketi (The Kindness of Strangers)", New York'ta kesişen hayatları beyaz perdeye taşıyor. Umut dolu hikayede, tesadüfen bir araya gelen kişilerin en büyük ortak noktası sevgi olarak aktarılıyor. Karşılık beklemeden yapılan iyiliğin dalga gibi yayılacağını anlatan yapım, büyükşehir yaşamını gözler önüne seriyor.

Gizem sevenler için "Seni Görüyorum" filmi

Oscar ödüllü aktris Helen Hunt'ın başrolünde oynadığı korku-gerilim türündeki "Seni Görüyorum (I See You)", 10 yaşındaki çocuğun ormanda kaybolmasını araştıran bir dedektifi ve ailesinin yaşadıkları sıra dışı olayları anlatıyor. Rahatsız edici ve garip olaylar ardı ardına sıralanırken, dedektif konunun üzerine gidiyor. Daha önce de benzer bir vakanın yaşandığının keşfedilmesiyle gizem büyüyor.

"Kahramanca Kaybedenler" filmi

Arjantin ve İspanya ortak yapımı suç ve komedi türündeki "Kahramanca Kaybedenler'de (Heroic Losers)", Alsina isimli kasabada yaşayan bir grup insan, birikimlerini banka yöneticilerine kaptırdıklarını öğrenince kolları sıvıyor. Örgütlenen kasaba halkı heyecanlı bir mücadeleye girişiyor, sosyokültürel yapı ekrana yansıyor, film boyunca komik olaylar sıralanıyor.

Zamana karşı yaşam savaşı

İsveç, Norveç ve Belçika ortak yapımı "Dipte (Breaking Surface)", zamana karşı verilen bir yaşam savaşını izleyiciyle buluşturuyor. İki kadın, Ida ve Tuva, ıssız bir yerde dalış yaparlarken yaşanan kazayla Tuva su altında sıkışıyor. Ida'nın da onu kurtarmak için acele etmesi gerekiyor. Joachim Hedan tarafından yazılan ve yönetilen yapım, yüksek gerilimiyle dikkati çekiyor.

İspanya'da iç savaş yılları

Oscar ödüllü "İçimdeki Deniz" filminin yönetmeni Alejandro Amenábar imzalı "Savaşın Gölgesinde (While at War)", 1936 İspanya iç savaşını ve gerçek bir yaşam öyküsünü anlatıyor. Ordu ayaklanmasına destek veren yazar Miguel de Unamuno'nun hayatını izleyiciyle buluşturan yapım, diktatör Franco rejimine karşı yürütülen mücadeleyi gözler önüne seriyor. Film, Goya Ödülleri'nde 5 ödül kazandı.

Kıtaları aşan sevgi

"Aşk Sınır Tanımaz (Sweetness in the Belly)" ile küçük yaşta kimsesiz kalan Lily Abdal'ın hikayesi ekranlara geliyor. Afrika'dan İngiltere'ye sığınmacı olarak giden Lily, Londra'da insanları aileleriyle tekrar bir araya getirmeyi amaç edinen Müslüman Mülteciler Topluluğu'yla birlikte yaşıyor. Lily, günün birinde aşık oluyor. Etiyopyalı sinemacı Zeresenay Mehari tarafından çekilen filmin başrolünde ABD'li yıldız oyuncu Dakota Fanning bulunuyor.

Güneş batarken başlayan aşk

Bella Thorne ve Patrick Schwarzenegger ikilisinin başrollerinde yer aldığı "Akşam Güneşi (Midnight Sun)" sınır tanımayan bir aşk öyküsünü izleyiciyle buluşturuyor. Tedavisi olmayan güneş alerjisi nedeniyle yalnızca akşamları evden çıkabilen Katie Price, günün birinde çocukluk aşkı Charlie Reed ile karşılaşıyor ve ikilinin arasında engellere meydan okuyan bir ilişki başlıyor. Yapım, 1 Temmuz'da Tivibu ekranlarında olacak.

Kaynak: AA

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