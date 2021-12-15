Vizyon ve Misyon - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Vizyon ve Misyon

Vizyon ve Misyon
Habermetre - Haberler | Toplum

Vizyonumuz Ölçme ve değerlendirme konusunda uyguladığı yöntemlerle ulusal ve uluslararası platformlarda referans bir kurum olmak.

Vizyonumuz Ölçme ve değerlendirme konusunda uyguladığı yöntemlerle ulusal ve uluslararası platformlarda referans bir kurum olmak.

Misyonumuz Eğitim sistemimizin performansının değerlendirilmesine ve bu konuda alt yapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak, uygulanmakta olan sınavların güvenlik ve kalite düzeyinin arttırılmasına ortam ve imkan sağlamaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title