Vizyon ve Misyon

Vizyonumuz Ölçme ve değerlendirme konusunda uyguladığı yöntemlerle ulusal ve uluslararası platformlarda referans bir kurum olmak.

Misyonumuz Eğitim sistemimizin performansının değerlendirilmesine ve bu konuda alt yapının oluşturulmasına yönelik çalışmalar yapmak, uygulanmakta olan sınavların güvenlik ve kalite düzeyinin arttırılmasına ortam ve imkan sağlamaktır.

Habermetre - Son Dakika Haberleri

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