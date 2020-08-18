Vizyon projeler başarıyı getirdi Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Marmara Bölgesi'ni kapsayan en başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları sıralamasında yüzde 59 başarı oranı ile 3. sırada yer aldı.

ORC Araştırma Eğitim ve Danışmanlık tarafından 01-15 Ağustos 2020 tarihleri arasında '30 Büyükşehirde En Başarılı Büyükşehir İlçe Belediye Başkanları' araştırması yapıldı. Yerel Yönetimler Performans Araştırması kapsamında yüz yüze ve bilgisayar destekli telefon görüşmesi ile gerçekleşen anketin bölge bölge sonuçları yayınladı. Buna göre, Marmara Bölgesi Yerel Yönetimler Performans Araştırması'nda Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, yüzde 59 başarı oranı ile en başarılı 3. belediye başkanı seçildi.

Belediye başkanlarının kendi seçmen grubunda değerlendirildiği araştırmada katılımcılara "Son 2 ayı değerlendirdiğinizde ilçenizin belediye başkanını başarılı buluyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Bursa'ya kazandırdığı sayısız vizyon projenin yanı sıra, tüm dünyayı etkileyen pandemi sürecinde yaptığı etkili çalışmalar ve örnek mücadelesiyle en aktif belediyelerden olan Osmangazi Belediyesi, vatandaşın takdirini kazandı.

Araştırma sonuçlarına göre; yüzde 61,5 başarı oranı ile 1. sırada yer alan İstanbul Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile yüzde 60,4 oran ile 2. olan Kocaeli İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'i, yüzde 59 başarı oranı ile Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar takip etti.

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Osmangazi tarihinde 3 defa üst üste seçilerek tarihe geçen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, "Halka hizmet sevdamızın böyle geri dönüşleri olunca işimize daha büyük bir azimle sarılıyoruz. Sizlerin güvenini ve sevgisini kazandıkça 'Demek ki işimizi doğru yapıyoruz' diyoruz. Teşekkürler Osmangazi. Durmak yok yola devam" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler