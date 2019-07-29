Vizyon havacılık ilk pilot mezunlarını vermeye başladı…

Hızla büyüyen yapıya yeni katılacak eğitmen pilot adayları ile görüşmelere başladıklarını belirten Vizyon Havacılık Genel Müdürü Ferhat Yenibertiz, havayolu şirketlerinin artan pilot ihtiyaçlarına en iyi şekilde yanıt verecek entegre eğitimi veren bir kuruluş olmaya çok az zaman kaldığını dile getirdi.

Eğitim sürecini başarılı bir şekilde tamamlayan ilk grup öğrencilerinden Ömer Karaduman brövesini, Vizyon Havacılık Pilot Eğitim Akademisinin Eğitim Müdürü ve Baş Uçuş Öğretmeni Ersin Teke'den aldı.

Önümüzdeki haftalarda Türkiye'nin en yeni ve yüksek donanımlı uçakları ile çok yakında çok motor lisans yenileme ve tazeleme eğitimlerin de başlayacağını aktaran Yenibertiz, ilki başarılı bir şekilde devam eden ATPL Teorik modüler uzaktan eğitim sınıfının ikincisinin de çok yakında anons edileceğini belirtti. Havayolu şirketlerinin yanında birçok üniversite ile de işbirlikleri için görüşüldüğünü, Türkiye'nin pilot ihtiyacında radikal çözümlerden birisi olma noktasındaki bütün bu gayret ve çabalarının sonucunu almak için tüm ekibinin canla başla çalıştığını belirten Yenibertiz, SHGM'nin bu süreçteki desteklerinin göz ardı edilemeyeceğini de dile getirdi.

Envanterinde hali hazırda 1 adet Bell 429, 5 adet Cessna 172S Skyhawk, 3 Gyrocopter, 1 Guimbal Cabri G2, 2 adetCC11 – 160 Carbon Cub SS, 2 Adet Piper Seminole, 1 Adet Piper Arrow hava araçlarının bulunduğunu aktaran Yenibertiz, ilaveten 1 adet simülatör ve 2 adet Cessna 172S eğitim uçağı için görüşmelere başladıklarını da belirtti.

Ağustos ayı içerisinde 145 bakım yetkisini de almayı hedefleyen bir ÇAM GRUP şirketi olan Vizyon Havacılık ayrıca hava taksi hizmetleri, Esenboğa Havalimanı'nda yer alan yeni nesil hangarında7/24 business jet ve hafif uçak hangarlama hizmetleri, AOC(Air Operator Certificate) hizmetleri de veriyor.

Kaynak: Bültenler