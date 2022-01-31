Vizontele Tuuba filmi oyuncuları kim? Vizontele Tuuba filmi konusu, oyuncuları ve Vizontele Tuuba özeti!
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Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Vizontele Tuuba filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Vizontele Tuuba konusu, özeti ve Vizontele Tuuba oyuncaları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Vizontele Tuuba filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Vizontele Tuuba filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Vizontele Tuuba filmini izleyecek olanların merak ettiği Vizontele Tuuba konusu nedir, Vizontele Tuuba oyuncuları kimler ve Vizontele Tuuba özeti gibi konuları inceliyoruz.
VİZONTELE TUUBA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Yılmaz Erdoğan'ın başrolünü ve yönetmenliğini üstlendiği 'Vizontele Tuuba' filminin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tolga Çevik, Tuba Ünsal, Altan Erkekli ve Cezmi Baskın gibi usta oyuncular yer alıyor.VİZONTELE TUUBA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Yönetmen: Yılmaz Erdoğan
Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Tolga Çevik, Tuba Ünsal, Altan Erkekli, Cezmi Baskın
Tür: Komedi
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