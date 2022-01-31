Vizontele Tuuba filmi oyuncuları kim? Vizontele Tuuba filmi konusu, oyuncuları ve Vizontele Tuuba özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Vizontele Tuuba filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Vizontele Tuuba filmini izleyecek olanların merak ettiği Vizontele Tuuba konusu nedir, Vizontele Tuuba oyuncuları kimler ve Vizontele Tuuba özeti gibi konuları inceliyoruz.

VİZONTELE TUUBA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yılmaz Erdoğan'ın başrolünü ve yönetmenliğini üstlendiği 'Vizontele Tuuba' filminin oyuncu kadrosunda Demet Akbağ, Tolga Çevik, Tuba Ünsal, Altan Erkekli ve Cezmi Baskın gibi usta oyuncular yer alıyor.

Yönetmen: Yılmaz Erdoğan Oyuncular: Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Tolga Çevik, Tuba Ünsal, Altan Erkekli, Cezmi Baskın Tür: Komedi

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