Vizicsacsi profesyonel oyunculuğa geri döndüğünü açıkladı
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Vizicsacsi profesyonel oyunculuğa geri döndüğünü açıkladı

Vizicsacsi profesyonel oyunculuğa geri döndüğünü açıkladı
Playerbros - Haberler | Gamegar

2019 yılında emekliliğini açıklayan Vizicsacsi profesyonel arenaya geri dönüyor

Uzun yıllar LEC'de boy gösteren 28 yaşındaki veteran oyuncu Vizicsacsi, profesyonel oyunculuğa geri döndüğünü açıkladı. 2019 yılında Splyce kariyerinin ardından emekli olduğunu açıklayan Vizicsaci, LEC 2021 Yaz Mevsimi'nde temsilcimiz Armut'un ekibi Mad Lions'a üst koridor koçu olarak katılmıştı. Mevsimi koç ekibinde şampiyon olarak tamamlayan Vizicsacsi LEC sahnesinde oyuncu olarak tekrardan mücadele etme kararı aldı.

Vizicsacsi'nin Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklama şu şekilde:

"Merhaba arkadaşlar, şu andan itibaren, bir sonraki mevsim itibariyle oyuncu olarak geri dönmeyi planladığımı resmi olarak duyurmak istiyorum. Splyce'de geçirdiğim zamandan sonra League of Legends'a uzun bir ara verme ihtiyacı hissettim ve bu süre zarfında her zaman yapmak istediğim şeyleri deneyebildim. Ehliyet aldım. Bu arada, düşüncelerimi ve duygularımı yatıştırmak için zamanım olmasına rağmen, LoL'den daha fazla zevk almaya başladım ve bir kez daha motivasyonumu buldum.

Son aylarda çok fazla tekli dereceli oynuyorum  ve tekrar forma girmeye odaklanıyorum. Rakiplere nispeten hızlı ulaştım, ayrıca dünyada rank 1 Poppy oldum ve şimdiden harika bir formda hissediyorum. Geri dönmek için ana motivasyonum, en iyi olmak ve birçok kez yaklaştığım ama şimdiye kadar elde edemediğim şeye: LEC şampiyonluğuna ulaşmak. Bu nedenle, takımlar bir üst koridor oyuncusu arıyorlarsa, bana ulaşmaktan çekinmesin!"

Kaynak: Playerbros

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