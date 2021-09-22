Vizicsacsi, PEACE'in 2021 Dünya Şampiyonası başlangıç ??kadrosunda Apii'nin yerini alacak

LEC'nin emektar oyuncularından, MAD Lions'ın koçu ve eski Dünyalar katılımcısı Vizicsacsi, İzlanda'daki turnuva için başlangıç ??üst koridoru ve altıncı adamı olarak LCO şampiyonu PEACE'in geçici olarak takımında yer alacak.

Vizicsacsi, Unicorns of Love, Schalke 04 ve Splyce gibi organizasyonlarda oynayan eski bir üst koridor oyuncusuydu. Bu takımlarda oynadığı oyun ile koridorda çivi gibi sert gibi bir ün kazandı ve saldırgan tarzıyla başarıya ulaştı. 2019 Worlds'te Splyce gruplardan çıkmayı başardı ancak sonra SKT T1 Telecom'a 3-1 mağlup oldu.

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