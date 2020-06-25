Vize Yasağı Kimleri Kapsıyor? ABD Başkanı Donald Trump, Corona salgınının ekonomik etkileri sebebiyle bazı çalışma vizelerini geçici olarak askıya aldı.

ABD Başkanı Donald Trump, Corona salgınının ekonomik etkileri sebebiyle bazı çalışma vizelerini geçici olarak askıya aldı. Uygulamayla yabancı ülke vatandaşlarının bu vizelerle ABD'ye girişi yıl sonuna kadar yasaklanacak. Yasak hangi vizeleri kapsıyor, kimler muaf? Dilge Timoçin aktarıyor.