"Vize Tarih ve Kültür Festivali" 26-28 Ağustos'ta yapılacak
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"Vize Tarih ve Kültür Festivali" 26-28 Ağustos'ta yapılacak

'Vize Tarih ve Kültür Festivali' 26-28 Ağustos'ta yapılacak
Anadolu Ajansı / Özgün Tiran - Haberler | Güncel

13. Vize Tarih ve Kültür Festivali, 26-28 Ağustos'ta düzenlenecek.

13. Vize Tarih ve Kültür Festivali, 26-28 Ağustos'ta düzenlenecek.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, AA muhabirine, festivalin 26 Ağustos Perşembe günü kortej ile başlayacağı söyledi.

Trakya'nın kalbinin Vize'de atacağını ifade eden Özalp, 3 gün sürecek festivalde konserler, çeşitli etkinler düzenleneceğini kaydetti.

Festivalin ilçenin tanıtımı ve birliği için önemli olduğunu dile getiren Özalp, tüm Trakya'yı festivale davet etti.

Özalp, festivalde Simge Sağın, Zakkum ve Bilal Sonses konserleri gerçekleştirileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgün Tiran

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