Vize serbestisi ihracatı hızlandıracak

Rusya ile vize sorununun çözüme kavuşturulması, ihracat talebinin yoğun olduğu Özbekistan'a taşıma belge sayısının artırılması ve Azerbaycan'a vizenin 1 Eylül'de kalkacak olması, önümüzdeki aylarda ihracat taşımalarını daha da hızlandıracak.

1.08.2019 12:51
Vize serbestisi ihracatı hızlandıracak

Rusya ile vize sorununun çözüme kavuşturulması, ihracat talebinin yoğun olduğu Özbekistan'a taşıma belge sayısının artırılması ve Azerbaycan'a vizenin 1 Eylül'de kalkacak olması, önümüzdeki aylarda ihracat taşımalarını daha da hızlandıracak.

Kaynak: Dunya.com

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