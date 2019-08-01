Vize serbestisi ihracatı hızlandıracak

Rusya ile vize sorununun çözüme kavuşturulması, ihracat talebinin yoğun olduğu Özbekistan'a taşıma belge sayısının artırılması ve Azerbaycan'a vizenin 1 Eylül'de kalkacak olması, önümüzdeki aylarda ihracat taşımalarını daha da hızlandıracak.