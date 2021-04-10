Vize'nin tanıtımında kullanılacak sloganı öğrenciler belirleyecek

Tarihi milattan önce 5 binli yıllara dayanan Kırklareli'nin Vize ilçesinin tanıtımı amacıyla "Vize'yi Sloganında Yansıt İlçemizi Temsil Edecek Sloganı Sen Belirle" yarışması düzenlenecek.

Tarihi milattan önce 5 binli yıllara dayanan Kırklareli'nin Vize ilçesinin tanıtımı amacıyla "Vize'yi Sloganında Yansıt İlçemizi Temsil Edecek Sloganı Sen Belirle" yarışması düzenlenecek.

Yaklaşık 9 yıldır Uluslararası Cittaslow (sakin şehir) ağında olan Vize, Geç Roma dönemine ait Trakya'nın tek antik tiyatrosu, kalesi, tarihi Gazi Süleyman Paşa Camisi, deniz ve doğası ile huzurlu bir tatil geçirmek isteyenlere ev sahipliği yapıyor.

Vize Belediyesi ile Milli Eğitim Müdürlüğünce gerçekleştirilecek yarışmada belirlenecek slogan, ilçenin tanıtımında kullanılacak.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik slogan yarışması düzenleyeceklerini belirtti.

Yarışmada seçilen sloganın ilçe tanımında kullanılacağını ifade eden Özalp, bunun, ilçenin turizmine de büyük katkı sağlayacağını söyledi.

Yarışmada birinci olan öğrenciye dizüstü bilgisayar hediye edeceklerini aktaran Özalp, "İlçemizin daha çok tanınırlığını sağlamak amacıyla böyle bir yarışma düzenliyoruz. Öğrencilerimizin yarışmada göndereceği sloganlar komisyon tarafından değerlendirilecek. Birinci seçilecek slogan turizm tanıtım filmleri, afişler gibi alanlarda kullanılacak. Öğrencilere şimdiden başarılar diliyorum." diye konuştu.

Özalp, yarışmanın 10 Mayıs'ta sona ereceğini, öğrencilerin hazırladıkları sloganları okul idarecilerine teslim ederek yarışmaya katılabileceklerini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop