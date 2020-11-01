Vize'nin kurtuluşunun 98. yıldönümü

Vize'nin kurtuluşunun 98. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Vize'nin kurtuluşunun 98. yılı dolayısıyla tören düzenlendi.

Vize Kaymakamı Elif Canan Tuncer, Garnizon Komutan Vekili Binbaşı Sinan Öztürk ile Belediye Başkanı Ercan Özalp'ın Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başlayan tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam etti.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, törende, Vize'nin düşman işgalinden kurtuluşunun 98. yıl dönümünün kutlu olması temennisinde bulundu.

Vize'nin 2.5 yıl düşman işgalinde kalmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları tarafından kurtarıldığını anımsatan Özalp, kurtuluş mücadelesinde şehit olan kahramanları hiçbir zaman unutmayacaklarını belirtti.

98 yıl önce Vize'nin işgalin ardından gerçek sahiplerine kavuştuğunu dile getiren Özalp, "Türk ordusu bir daha çıkmamak üzere ilçemizi düşman işgalinden kurtardı. Vize'ye sahip çıkmak için el ele vererek çalışmaya devam edeceğiz. Bu güzel topraklarda bağımsız yaşamamızı sağlayan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimizi, kahramanlarımızı şükranla anıyor, emanetleri olan bu kutsal toprakların her zaman yılmaz savunucusu, koruyucusu olacağımızı belirtiyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop