Vize ilçesinde Kovid-19 tedbirleri Kırklareli'nin Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmesinin ardından dezenfekte çalışmalarına ağırlık verildi.

Kırklareli'nin Vize ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının tespit edilmesinin ardından dezenfekte çalışmalarına ağırlık verildi.

Vize Belediyesi ekipleri, ilçede sokak, cadde ve meydanlar ile ticari taksi ve toplu taşıma araçlarında dezenfekte çalışması yaptı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı açıklamada, dezenfekte çalışmalarına hız kazandırdıklarını söyledi.

Her gün ekiplerin sokak, cadde ve meydanlarda itfaiye araçlarıyla dezenfekte yaptığını ifade eden Özalp, yeni vakaların tespit edilmesinin ardından ticari taksi ve toplu taşıma araçlarında da uygulamalar yaptıklarını belirtti.

Salgının yayılmaması için gereken tüm çalışmaların yapılacağını aktaran Özalp, vatandaşların da kendi tedbirlerini arttırması uyarısında bulundu.

Kaynak: AA