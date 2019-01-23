Vize Devlet Hastanesinin Temelleri Atıldı

Kırklareli Sağlık Müdürü Çiğdem Cerit, yeni Vize Devlet Hastanesinin temellerinin atıldığını bildirdi.

Cerit, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 30 yataklı yeni hastanenin temel atma çalışmalarının başladığını söyledi.

2019'un Kırklareli'nde sağlıkta atılım yılı olacağını ifade eden Cerit, yeni hastanenin en kısa sürede hizmete girmesi için çalıştıklarını belirtti.

Cerit, çalışmalarında kendilerine destek olan herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA