VİZE'DEN AVCILAR'A İZİN BELGESİZ GELDİ CEZAYI YEDİ
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VİZE'DEN AVCILAR'A İZİN BELGESİZ GELDİ CEZAYI YEDİ

VİZE'DEN AVCILAR'A İZİN BELGESİZ GELDİ CEZAYI YEDİ
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilen 'Tam kapanmada' izin belgesiz yolculuk yapanlara yönelik Avcılar'da sıkı denetim yapıldı.

KORONAVİRÜS ile mücadele kapsamında ilan edilen 'Tam kapanmada' izin belgesiz yolculuk yapanlara yönelik Avcılar'da sıkı denetim yapıldı. Denetimler sırasında Kırklareli'nin Vize İlçesi'nden Avcılar'a taksi ile gelen bir kişiye 3 bin 460 TL idari para cezası kesildi.

Avcılar Kaymakamlığı tarafından oluşturulan ekip, kurallara aykırı olarak açık tutulan bir kahvede oyun oynandığı ihbarı üzerine Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde bir adrese baskın yaptı. Yapılan denetimde içerideki masalarda oturan bir grup olduğu belirlendi. Belgeleri incelenen kişilerin servis şoförleri olduğu, çeşitli işyerlerinde çalışanları alacakları saate kadar burada bekledikleri anlaşıldı. Maske ve sosyal mesafe kurallarına uymaları konusunda uyarılan servis şoförleri ile ilgili bir işlem yapılmadı.

VİZE'DEN TAKSİ İLE GELDİ

Avcılar'daki dört ayrı noktada asayiş ve trafik ekipleri aralıksız denetim yaparken, durdurulan araçlarda bulunanların dışarı çıkma izin belgeleri incelendi. Durdurulan Tekirdağ plakalı bir taksideki yolcunun yanında izin belgesi olmadığı belirlendi. Hakkında Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na Muhalefet suçundan 3 bin 460 TL idari para cezası kesilmek üzere tutanak hazırlanan bu kişi oturduğu evin adresini de vermede zorlanırken Avcılar'a kıyafet getirdiğini söyledi.  

VİZE'DEN AVCILAR'A İZİN BELGESİZ GELDİ CEZAYI YEDİ
VİZE'DEN AVCILAR'A İZİN BELGESİZ GELDİ CEZAYI YEDİ
VİZE'DEN AVCILAR'A İZİN BELGESİZ GELDİ CEZAYI YEDİ
VİZE'DEN AVCILAR'A İZİN BELGESİZ GELDİ CEZAYI YEDİ
VİZE'DEN AVCILAR'A İZİN BELGESİZ GELDİ CEZAYI YEDİ
VİZE'DEN AVCILAR'A İZİN BELGESİZ GELDİ CEZAYI YEDİ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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