Vize'de ticari taksiler dezenfekte edildi

Vize ilçesinde ticari taksiler dezenfekte edildi.

Belediye ekipleri, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında belediye garajında oluşturulan dezenfekte istasyonuna gelen araçları dezenfekte etti.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı açıklamada, ticari taksilerin belirli periyotlarda dezenfekte edildiğini söyledi.

Halk sağlığına önem verdiklerini ifade eden Özalp, "Vatandaşların da hijyen kurallarına en iyi şekilde uyması gerekiyor. Araç dezenfekte istasyonunda ilçemizdeki ticari taksiler düzenli olarak dezenfekte ediliyor. Vize Belediyesi olarak hijyen kurallarını ilçemizin her köşesinde uygulamaya gayret ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop