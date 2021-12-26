Vize'de süt hijyeni eğitimi sertifika töreni yapıldı

VİZE, KIRKLARELİ (AA) - Vize Tarım ve Orman Müdürlüğünce, süt hijyeni eğitimi sertifika töreni düzenlendi.

Vize Tarım ve Orman Müdürü Şeyda Gürsu, Müsellim Köyü'nde düzenlenen törende, uluslararası normlar, mesleki yeterliliğin bilgi, beceri ve birikim esaslı olarak tüm sektör çalışanlarının belirli standartlara ulaştırılması gerektiğini söyledi.

Süt sektörünün sağlık açısından önemli olduğunu belirten Gürsu, bu nedenle hijyenin ön planda tutulması gerektiğini vurguladı.

Gürsu, süt sektörünün ülke ekonomisinde de önemli bir yere sahip olduğunu aktardı.

Kursiyerlere çiğ süt ve ısıl işlem görmüş içme sütleri tebliği, çiğ sütün taşınması, muhafaza ve dağıtım koşullarında dikkat edilecek hususlar, temel hijyen kuralları, personel hijyeni, sağım hijyeni, barınak ve hayvan hijyeni, işletme hijyeni, alet ve ekipman hijyeni, sütün sıcaklık kriterleri, sistemin temizlik ve dezenfeksiyonu, kullanılan temizlik ve dezenfeksiyon maddelerinin anlatıldığını ifade eden Gürsu, ayrıca nakliye araçlarının donanımı, toplama merkezlerinin özellikleri, onay prosedürü ve kayıtlarının tutulması, numune alma ve kontroller, tehlike analizi ve kritik kontrol noktaları (HACCP), kaliteli çiğ sütün özellikleri konularında da bilgiler verildiğini kaydetti.

Konuşmaların ardından, eğitimlere katılanlara sertifikaları verildi.

AA / Ufuk Ertop - Son Dakika Haberleri

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