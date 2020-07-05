Vize'de koronavirüs tedbirleri Vize ilçesinde yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün salonları dezenfekte edildi.

Vize ilçesinde yeni koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında düğün salonları dezenfekte edildi.

Vize Belediyesi'nce yeni normalleşme süreciyle birlikte ilçede yapılacak düğün merasimleri için salonlar hazırlandı.

Belediye ekipleri, dezenfekte edilen salonlara, iş güvenliği bilgileri ve hijyen konuları hakkında bilgilendirici broşürleri astı.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı açıklamada, 1 Temmuz itibariyle hizmete başlayan düğün salonlarında tedbirlerin alındığını söyledi.

İlçede yapılacak düğün merasimleri için tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını ifade eden Özalp, vatandaşların sağlığına çok önem verdiklerini belirtti.

Halk sağlığı için her bir bireye büyük görevler düştüğünü aktaran Özalp, "Hepimizin sağlığı için yeni kurallar, uyulması gereken tedbirler var. 1 Temmuz itibariyle düğün salonları açıldı. Henüz ilçemizde salonlarda düğün merasimi olmadı ancak tedbirlerimizi alarak hijyen kurallarıyla yeniden hizmete açtık. Toplum olarak vatandaşları tedbirli davranmaya, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına hep birlikte uymaya devam ediyorum. Düğün merasimlerini gerçekleştirecek çiftlere ve ailelerine şimdiden hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." diye konuştu.

Kaynak: AA