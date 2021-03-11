Vize'de "Hoşgeldin Bebek Projesi" sürdürülüyor
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Vize'de "Hoşgeldin Bebek Projesi" sürdürülüyor

11.03.2021 12:59 | Son Güncelleme: 11.03.2021 13:07
Vize'de

Vize ilçesinde "Hoşgeldin Bebek Projesi" devam ediyor.

Vize ilçesinde "Hoşgeldin Bebek Projesi" devam ediyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yaptığı yazılı açıklamada, geçen yıl dünyaya gelen 203 bebeğin ailesinin ziyaret edildiğini belirtti.

Ziyaretlerde bebekler için ailelere hediyelerin teslim edildiğini aktaran Özalp, yeni doğan bebeklere sağlıklı, güzel ve mutlu bir yaşam diledi.

Özalp, projenin bu yıl da planlı şekilde devam edeceğini kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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