Vize'de "Hoşgeldin Bebek Projesi"
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Vize'de "Hoşgeldin Bebek Projesi"

24.01.2021 11:31 | Son Güncelleme: 24.01.2021 11:34
Vize'de

Vize Belediyesince "Hoşgeldin Bebek Projesi" yürütülüyor.

Vize Belediyesince "Hoşgeldin Bebek Projesi" yürütülüyor.

Belediye Başkanı Ercan Özalp, yeni doğmuş bebeklerin ailelerini ziyaret ederek, hediye takdim etti.

Özalp, gazetecilere yaptığı açıklamada, proje kapsamında, yeni doğan bebeklerin ailelerinin ziyaret edildiğini belirtti.

Ziyaretlerde yeni doğan bebeklerin ailelerine hediye verildiğini ifade eden Özalp, "Kovid-19 nedeniyle bir süre ara verdiğimiz projemize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Yeni doğum yapan ailelerimizi ziyaret ederek istek ve sıkıntılarını dinliyoruz. Onlara bir takım hediyeler veriyoruz. Yeni doğan bebek aileleri için sağlıklı, mutlu bir gelecek diliyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ufuk Ertop

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