Vize'de hava muhalefeti nedeniyle denize girilmesi yasaklandı
Vize ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle geçici bir süre denize girilmesi yasaklandı.
18.07.2020 15:21 | Son Güncelleme: 18.07.2020 16:12
Vize ilçesinde hava muhalefeti nedeniyle geçici bir süre denize girilmesi yasaklandı.
Vize Kaymakamlığınca, Karadeniz'e sahili bulunan Kıyıköy beldesinde denizde oluşan yoğun dalgalar nedeniyle denize girilmesi yasaklandı.
Kıyıköy Belediyesince "Fırtınalı havalarda denize girmek tehlikeli ve yasaktır' yazılı tabela konuldu.
Jandarma Komutanlığı ekipleri bölgede denetimlerini sürdürüyor.
Kaynak: AA