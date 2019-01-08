Vize'de Elektrik Kesintisi
Vize ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Vize ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisine gidileceği bildirildi.
Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan açıklamaya göre, bakım çalışmaları nedeniyle Namık Kemal Mahallesinde 12 Ocak'ta enerji verilemeyecek.
Açıklamada, kesintinin 10.00-17.00 saatlerinde uygulanacağı bildirildi.
Kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşların gerekli önlemleri almaları istendi.
Kaynak: AA