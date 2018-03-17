Vize'de Elektrik Kesintisi
Vize ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Vize ilçesinde bir mahallede elektrik kesintisi uygulanacağı bildirildi.
Trakya Elektrik Dağıtım AŞ'den (TREDAŞ) yapılan açıklamada, 21 Mart'ta hücre onarım çalışmaları dolayısıyla Doğanca Mahallesine elektrik verilemeyeceği belirtildi.
Söz konusu kesintinin, 09.00-16.00 saatlerinde uygulanacağı kaydedilen açıklamada, kesinti nedeniyle elektrikli cihazların zarar görmemesi için vatandaşlardan gerekli önlemleri almaları istendi.