Vize Belediyesi'nden, evde kalanlara davul-zurna ekibiyle konser
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Vize, Güncel

Vize Belediyesi'nden, evde kalanlara davul-zurna ekibiyle konser

KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde 'Evde kal' çağrılarına uyarak sokağa çıkmayan vatandaşlar, belediyenin müzik ekibiyle moral buldu.

12.04.2020 16:41 | Son Güncelleme: 12.04.2020 16:42
Vize Belediyesi'nden, evde kalanlara davul-zurna ekibiyle konser
KIRKLARELİ'nin Vize ilçesinde 'Evde kal' çağrılarına uyarak sokağa çıkmayan vatandaşlar, belediyenin müzik ekibiyle moral buldu.

Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, koronavirüsle mücadele kapsamında evlerinde kalan vatandaşlara moral ve destek vermek için bir etkinlik düzenledi. Üzerlerine, 'Evde kal Vize' tişörtleri giyen davul-zurna müzik ekibi, traktör römorkunda ilçenin tüm mahallelerini sokak sokak dolaştı. Trakya havalarının ağırlıklı olduğu konserlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Evlerinin önü, balkon ve pencerelerine çıkan vatandaşlar, davul-zurna ekibine eşlik etti. Bazı vatandaşlar evlerinden çıkarak, oyun havaları eşliğinde göbek attı.

Üzerine 'Evde kal Vize' yazılı tişört giyen Vize Belediye Başkanı Ercan Özalp, insanlığın çok zor bir sınavdan geçtiğini belirterek, "Tüm dünya olarak sadece ülkemiz de değil, bir pandemi ile karşı karşıyayız. Koronavirüs tüm dünyayı olumsuz yönde etkiledi. İnsanlarımıza, vatandaşlarımıza moral olması açısından pazar günü böyle bir etkinlik yapalım dedik. İlçemizin sokaklarında ince çalgı gezdirerek vatandaşlarımıza moral sağlama açısından bir etkinlik düzenledik. Çünkü 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve 20 yaş altı gençlerimize sokağa çıkma yasağı var. Evlerinde sıkıldılar, bunun da farkındayız. Ama yapılacak da bir şey yok. Bizler Vize belediyesi olarak halkımızın yanındayız. Halkımıza diyoruz ki, siz evde kalın bizler sizin için varız. Evde kal sağlıkla kal Vize. Belediye olarak 24 saat halkımızın yanındayız. Su ve atık su bedelinde yüzde 50 indirim yaptık. Tüm kurumlarımızı ilaçlıyoruz. Kaymakamlık Vefa Sosyal Destek Grubu ile birlikte çalışıyoruz. Hep birlikte çalışıyoruz. Bu günleri hep birlikte dayanışma içerisinde atlatacağız. Temennimiz burada hiç bir vatandaşımızın kılına zarar gelmemesi, vatandaşlarımızın mağdur olmaması bunun için de bizler devletimizin yanındayız. Vatandaşlarımızla beraber bu günleri atlatacağız" dedi.'MORAL OLDU'Belediyenin vatandaşa büyük bir moral verdiğini belirten Sibel Semizer, "Belediye başkanımıza çok teşekkür ediyorum. İyi  bir moral oldu güzel oldu" dedi. Vize halkına iyi bir moral olduğunu belirten Mustafa Türk ise, "Etkinlik güzel, moral tabi ki güzel bir şey herkese güzel bir moral oldu. Vatandaşımızın zaten psikolojisi bozuk. Başkanımıza ve emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

 


- Vizekırklareli

Kaynak: DHA

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