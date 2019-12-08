Viyana YEE Müdürü Ayşe Yorulmaz: "500 Avusturyalı Türkçe öğrendi"

08.12.2019 13:22 | Son Güncelleme: 08.12.2019 13:22

Viyana Yunus Emre Enstitüsü (YEE) Müdürü Ayşe Yorulmaz, "Yaklaşık 500 Avusturyalı öğrenciye Türkçe konuşmayı öğrettik." dedi.

Yorulmuz, enstitünün Avusturya'daki faaliyetlerine ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Enstitünün Viyana'da 2015 yılının Nisan ayından itibaren aktif şekilde etkinlik yaptığını belirten Yorulmaz, Türkçe kursunu da aynı yıl açtıklarını söyledi.

Ayşe Yorulmaz, "Avusturya'da belki de en çok öğrenciye haiz olan kurum da diyebilirim. Yaklaşık 500 Avusturyalı öğrenciye Türkçe konuşmayı öğrettik. Çok severek geliyorlar. Çok güzel bir ortamımız var. Her yıl sayımız gittikçe artıyor. Bu hem sosyal medyada aktif olmamız hem de öğrencilerin kulaktan kulağa söylemesiyle de oluyor. Çok memnun olup buraya arkadaşlarıyla gelen öğrencilerimiz var." diye konuştu.

Avusturyalıların farklı nedenlerle Türkçe öğrenmek istediklerine değinen Yorulmaz, "Misal, sevdiği Türk'tür. Mesela okulda derslerimize katılan, Avusturya okullarında öğretmenlik yapanlar var. Öğrencilerini veya velileri anlamak isteyen öğretmenler bunlar. Ticari bağları olup, Türkiye ile ilişki kurmak isteyen vatandaşlar var. Yaş oranımız da çok enteresan, gerçekten. 18-70 yaş arası öğrencilerimiz var." ifadelerini kullandı.

Derslere katılan Avusturyalıların hızlı bir şekilde dil öğrenebildiğinin altını çizen Yorulmaz, şu bilgileri verdi:

"2 ay içinde öğrencilerimiz kendi aralarında Türkçe konuşmaya başlıyor. Çünkü bizim felsefemizde, sınıflarda hiçbir şekilde Türkçenin dışında bir dil kullanılmıyor. Avusturya Üniversitesinde de Türkçe eğitimi veriliyor ama Almanca ile Türkçeyi öğretmeye çalışıyorlar. Biz tamamen Türkçe konuşuyoruz ve bu A1 (başlangıç) seviyesinde başlıyor. Başta zorlanan öğrenciler, iki ay sonra kendi aralarında Türkçe sohbet etmeye başlıyor."

"Çay içip Türkçe konuşuyorlar"

Ayşe Yorulmaz, öğrencilerin enstitünün kütüphanesinde çay eşliğinde Türkçe kitap okuyup pratik yaptığını anlatarak, "Avrupa'da 500 gerçekten zor ulaşılan bir rakamdır. Bunun her yıl arttığını görmek, bizi daha da memnun ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Çocukken Türkiye'ye dönen Türk babasını, televizyon programı aracılığıyla bulan birinin de enstitüde eğitim gördüğüne dikkati çeken Yorulmaz, "Babasını bulduktan sonra Türkçe öğrenmeye kalkıyor. 'Çünkü babamın ailesi hep Türkçe konuşuyor. Ben irtibat kuramıyorum.' diyor." dedi.

Viyana Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Yorulmaz, Türkçe öğrenen Avusturyalıların tatillerini Türkiye'de geçirdiğini de söyleyerek, tatilden dönenlerin hediyelerle gelerek, anılarını kendileriyle paylaştıklarını dile getirdi.

Faaliyetlere ilk başladıklarında Viyana'da her ay 4 etkinlik yaptıklarının altını çizen Yorulmaz, şunları kaydetti:

"Bunun içinde konferans, sergi, müzik vardı. Müzik olarak küçük ya da büyük bir konser olabiliyordu. İlk etapta burada musiki akşamlarıyla başlamıştık. Musikinin burada çok güzel ses getirdiğini gördük. Özellikle ut ve ney gibi kendi enstrümanlarımızı merak edip gelen Avusturyalılar vardı. Konferans salonumuz tıklım tıklım olunca, buraya sığmamaya başlayıp dışarıya açılmak durumunda kaldık. Başta kendi salonlarımızı kullandık çünkü insanların burayı tanımasını, ayaklarının buraya alışmasını istemiştik. Artık bizi biliyorlar. Geçen yıl buranın en ünlü tarihi konser salonunda, 600 kişiye çok güzel bir konser düzenledik. Önümüzdeki yıl daha güzel konserler düzenlemeyi istiyoruz. Farklı alanlarda daha güzel etkinliklere yer vermeyi istiyoruz."

"Etkinliklerle 5 yılda 10 bin kişiye ulaştık"

Yorulmaz, önceki yıl İtalyan Enstitüsü ile "Caz Akşamı" düzenlediklerini kaydederek, şunları söyledi:

"Her yıl başka kültür enstitüleriyle ortak programlar da düzenliyoruz. Onların ulaştığı kitleye biz de bu vesileyle ulaşmış oluyoruz. Onlar da bizden istifade ediyor. Çok güzel programlar ortaya çıkıyor. Önümüzdeki yıl da Polonya Enstitüsü ile Ali Ufki'yi anma gecesi düzenlemeyi düşünüyoruz. Ali Ufki, 'Bobowski' adlı Polonya asıllı bir sanatçımızdır. Onun eserlerini Polonyalılarla biz birlikte icra etmeyi planlıyoruz."

Viyana'da gerçekleştirilen etkinlikler sonucu 5 yılda 10 bini aşkın kişiye ulaştıklarına dikkati çeken Yorulmaz, her ay yaklaşık bin 500 üyeye de online olarak etkinlik duyurularının yer aldığı mail gönderdiklerini vurguladı.

Ayşe Yorulmaz, 2 Aralık'ta başlayan Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğünün katkı sağladığı "Türk Filmleri Haftası"na da değinerek, şöyle devam etti:

"Avusturyalılar sanat filmlerine çok meraklıdır. Burada Viennale (Viyana Uluslararası Film Festivali) çok etkin bir şekilde devam eder. Bin kişilik salonlar dahi tıklım tıklımdır. Geçen yıl Nuri Bilge Ceylan'ın bir filmi Viennale'nin açılışında büyük bir salonda gösterildi. Emin olun bin kişilik salon doluydu. Türk filmi, yabancı film olması onlar için hiç önemli değil."

Cannes'da ödül alması ve uluslararası çapta tanınması dolayısıyla Nuri Bilge Ceylan'ın Avusturyalılar tarafından ilgiyle izlendiğine dikkati çeken Yorulmaz, "Bu bizim için çok güzel bir reklam. Aynı zamanda kendi insanımızı, Avusturya'ya kendimiz getirerek tanıtmamız, bizim için çok daha güzel bir imkan." şeklinde görüşlerini dile getirdi.

Yorulmaz, bugün sona erecek olan Türk Filmleri Haftası kapsamında önemli yönetmenlerin yapımlarının da aralarında bulunduğu 16 filmi izleyiciyle buluşturduklarını söyledi.

Kaynak: AA