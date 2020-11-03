Viyana saldırısında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Viyana saldırısını kim yaptı?
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Viyana saldırısında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Viyana saldırısını kim yaptı?

03.11.2020 09:31 | Son Güncelleme: 03.11.2020 09:35
Viyana saldırısında kaç kişi öldü, kaç kişi yaralandı? Viyana saldırısını kim yaptı?

Viyana saldırısında kaç kişi yaralandı? Avusturya'nın başkenti Viyana'da meydana gelen silahlı saldırı sonucu kaç kişi hayatını kaybetti merak ediliyor. Öte yandan saldırı gerçekleştirenlerden bazılarının da teslim olduğu öğrenildi. Peki, Viyana saldırısını kim düzenledi?

Viyana'da Schwedenplatz bölgesindeki bir sinagog yakınındasilahlı saldırı gerçekleşti. Saldırı ardından İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Saldırıyı düzenleyenlerden birinin öldüğü ve soruşturmanın sürdüğü biliniyor. İşte, Viyana saldırısı detayları...

VİYANA SALDIRISINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

Viyana polisi, 3 sivilin ve bir de saldırganın hayatını kaybettiğini bildirdi. Diğer yandan saldırıda en az 15 vatandaşın yaralı olduğu belirtildi. Yaralananlar arasında bir de polisin olduğu açıklandı. Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, 7 kişinin durumunun ağır olduğunu belirtti.

VİYANA SALDIRISINI KİM YAPTI?

Saldırı bir sinagog yakınında gerçekleşti. Ayrıca saldırıyı gerçekleştirenin üzerinden de bomba kemesi ve ağır silah çıktı. Olayı gerçekleştirenlerin tam olarak kimler olduğu bilinmese de Avusturya İçişleri Bakanı Karl Nehammer, ''Şu an açık bir terör saldırısı altındayız.'' ifadelerini kullandı. Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da, "Polisimiz bu iğrenç terör saldırısının faillerine karşı kararlı bir mücadele yürütüyor." dedi.

VİYANA SALDIRISI NEDİR?

Avusturya'nın başkenti Viyana'da Schwedenplatz meydanında akşam saat 2 Kasım 20.30 sıralarında başlayan silah sesleri sonrası 3 vatandaşın hayatını kaybettiği bildirildi. Bir sinagog yakınında silahlı saldırı meydana geldi. Viyana polisi, yaptığı açıklamada saldırı sonucunda çok sayıda kişinin yaralandığı bilgisini vererek, saldırganı yakalamak için 'büyük bir operasyon' başlatıldığını kaydetti.

Avusturya İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bir şüphelinin yakalandığı belirtildi. Viyana polisi, bir sonraki açıklamasında bir saldırganın öldürüldüğü, diğerinin kaçtığını açıkladı. Avusturya İçişleri Bakanlığı, "Farklı yerlerde saldırılar gerçekleşiyor. Birçok saldırgan var. Organize bir terör saldırısı altındayız." ifadelerini kullandı.

Saldırganın üzerindeki patlayıcıyı infilak ettirdiği bildirildi. Bununla birlikte saldırıda 2 kişinin hayatını kaybettiği 7'si ağır 15 kişinin yaralandığı açıklandı. Ardından 3 sivilin hayatını kaybettiği belirtildi.

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