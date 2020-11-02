Viyana Polisi: Şehir merkezinde ateş açıldı. Yaralılar var

Avusturya'nın başkenti Viyana'da polis, Twitter'da yaptıkları paylaşımda şehir merkezinde ateş açıldığını ve yaralıların olduğunu aktardı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da polis, Twitter'da yaptıkları paylaşımda şehir merkezinde ateş açıldığını ve yaralıların olduğunu aktardı.

Polis, halka toplu taşıma araçlarından ve açık alanlardan uzak durma çağrısında bulundu.

APA haber ajansı İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberde ise, saldırıya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.