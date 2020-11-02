Viyana Polisi: Şehir merkezinde ateş açıldı. Yaralılar var
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Viyana Polisi: Şehir merkezinde ateş açıldı. Yaralılar var

02.11.2020 23:17 | Son Güncelleme: 02.11.2020 23:35
Viyana Polisi: Şehir merkezinde ateş açıldı. Yaralılar var

Avusturya'nın başkenti Viyana'da polis, Twitter'da yaptıkları paylaşımda şehir merkezinde ateş açıldığını ve yaralıların olduğunu aktardı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da polis, Twitter'da yaptıkları paylaşımda şehir merkezinde ateş açıldığını ve yaralıların olduğunu aktardı.

Polis, halka toplu taşıma araçlarından ve açık alanlardan uzak durma çağrısında bulundu.

APA haber ajansı İçişleri Bakanlığına dayandırdığı haberde ise, saldırıya ilişkin bir şüphelinin gözaltına alındığını aktardı.

Viyana Polisi: Şehir merkezinde ateş açıldı. Yaralılar var
BBC

İlgili Haberler

Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 7 kişi yaşamını yitirdi
Viyana'da sinagog yakınlarında silahlı saldırı! 7 kişi yaşamını yitirdi
İngiliz polisi bir yıl önce çalınan 26 milyon TL değerindeki Çin vazosunu ele geçirdi
İngiliz polisi bir yıl önce çalınan 26 milyon TL değerindeki Çin vazosunu ele geçirdi
Putin: Dağlık Karabağ'da Türkiye ile anlaşmazlıklarımız var
Putin: Dağlık Karabağ'da Türkiye ile anlaşmazlıklarımız var
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Donald Trump Devlet Bahçeli Emmanuel Macron
Magazin Alişan Hadise Sezen Aksu Aleyna Tilki
Spor Okan Buruk Fatih Terim Mbaye Diagne Gökhan Gönül Malcolm Thomas
Daha Fazla Kız İzmir Deprem Seferihisar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Viyana Polisi: Şehir merkezinde ateş açıldı. Yaralılar var - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.11.2020 23:35:32. #1.15#
title