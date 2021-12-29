Viyana Oda Orkestrası, İstanbul'da Yeni Yıl Konseri verecek - Haberler
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Viyana Oda Orkestrası, İstanbul'da Yeni Yıl Konseri verecek

Viyana Oda Orkestrası, İstanbul'da Yeni Yıl Konseri verecek
AA / Hilal Uştuk - Haberler | Güncel

Viyana Oda Orkestrası, "Yeni Yıl Konseri"nde müzikseverlerle buluşacak.

Viyana Oda Orkestrası, "Yeni Yıl Konseri"nde müzikseverlerle buluşacak.

Japon kemancı ve şef Joji Hattori yönetiminde sahne alacak topluluk, yarın akşam Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda sahne alacak.

Ünlü orkestra konserde, Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Keman Konçertosu No.4 in D major K. 218", Johannes Brahms'ın "Yaylı Çalgılar için Macar Dansları No. 7 ve No. 5", Johann Strauss II'nin "Sabah Gazeteleri", "Anna", "Seyahat Treni" ve "Viyana Kanı" adlı eserlerinden oluşan bir repertuvarı yorumlayacak.

AA / Hilal Uştuk - Son Dakika Haberleri

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