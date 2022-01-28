Viyana'daki nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin 8'inci turuna ara verildi

Avrupa Birliği (AB) Dış Eylem Servisi (EEAS), İran ile devam eden 2015 nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin 8'inci turuna ara verildiğini duyurdu.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile Fransa, Rusya, Çin, İngiltere ve Almanya arasında devam eden 2015 nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerine ara verildi. Avrupa Birliği Dış Eylem Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Nükleer anlaşma (JCPOA) çerçevesinde Viyana'daki 8. tur müzakerelere ara verilecek. Katılımcılar, ilgili hükümetleriyle istişarelerde bulunmak üzere başkentlere geri dönecekler. Görüşmeler önümüzdeki hafta yeniden başlayacak" ifadelerine yer verildi.

Açıklamada ayrıca, "Katılımcılar, ABD'nin nükleer anlaşma JCPOA'ya dönüş ihtimali ve anlaşmanın tüm taraflarca tam ve etkili bir şekilde uygulanmasının nasıl sağlanacağı konusundaki tartışmalara devam edecekler" denildi.

Nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin 8'inci turu geçtiğimiz sene 27 Aralık'ta başlamıştı. - BRÜKSEL

İhlas Haber Ajansı - Politika