Viyana'da yeni Kovid-19 önlemleri

Avusturya'nın başkenti Viyana'nın Belediye Başkanı Michael Ludwig, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki artış nedeniyle, kafe ve restoranlar başta olmak üzere, kişisel bakım merkezleri ve 25'ten fazla kişinin katıldığı toplantılara yalnız aşı yaptırmış ya da hastalığı geçirmiş kişilerin girişine izin verileceğini söyledi.

Ludwig, düzenlediği basın toplantısında, Viyana'da gelecek haftadan itibaren yürürlüğe girecek yeni düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı.

Salgına ilişkin durumun Avusturya genelinde çok ciddi bir boyutta olduğunu belirten Ludwig, hastanelerdeki yoğun bakım kapasitelerinin dolmadan kararlar alınması gerektiğine dikkati çekti.

Ludwig, gelecek haftadan itibaren yeme içme yerleri, kişisel bakım merkezleri ve 25'ten fazla kişinin katıldığı toplantılarda aşı ve hastalığı geçirmiş olma şartının aranacağını, test yaptırmış kişilere giriş izni verilmeyeceğini bildirdi.

Ayrıca 12 yaşın altındaki çocuklar için de aşı imkanı sunulacağını kaydeden Ludwig, gelecek haftandan itibaren 5-12 yaş çocukların da aşı yaptırabileceğini söyledi.

Ludwig, federal düzeyde salgına ilişkin durumun ele alınacağı yarınki toplantıya da değinerek, başbakan ve sağlık bakanının eyalet başkanlarının yanı sıra uzmanlarla yapacağı görüşmede, Viyana'da hayata geçirilecek düzenlemelerin Avusturya genelinde de uygulanmasını isteyeceğini sözlerine ekledi.

Avusturya'da son 24 saatte 8 bin 590 yeni vaka tespit edildi. Ülkede toplam vaka sayısı 856 bin 2'ye, can kaybı ise 19 artarak 11 bin 419'a çıktı.

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