Avusturya'da Yaşayan Türk Anne ve Kızı Evinde Ölü Bulundu
Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaşayan 45 yaşındaki Türk anne ve 15 yaşındaki kızı evlerinde ölü bulundu.
Avusturya'nın başkenti Viyana'da 45 yaşındaki Türk anne ve 15 yaşındaki kızının evlerinde ölü bulunduğu bildirildi.
POLİS, ESKİ EŞİN İHBARI ÜZERİNE EVE GİTTİ
Viyana Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Irina Steiner, yaptığı açıklamada, Viyana'nın 21'inci bölgesinde ikamet eden Fatma G. ve kızı Tuğba Ö'den uzun zamandır haber alamayan eski eşinin polisi bilgilendirmesi üzerine anne-kızın ölü bedenlerine ulaşıldığını bildirdi.
CESETLER ÇÜRÜMEYE BAŞLADI
Steiner, anne ve kızının haftalar önce yaşamlarını yitirdiğini vurgulayarak, cesetlerin çürümeye başladığını söyledi.
CİNAYET ŞÜPHESİ VAR
Anne ve kızının ölüm nedeninin cinayet olup olmadığı konusunda ipucu bulunmadığını dile getiren Steiner, polisin araştırmasının sürdüğünü, otopsi sonuçlarının beklendiğini sözlerine ekledi.
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zalimler boş dururmu şerefsiz ruhsuz kalpsiz iblisler türedi iyiceCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Yazik Benim Tek Bir Insanima.Cok Üzücü.Mekanlari Cennet Olsun :(((Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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ırkçılığın ayrımcılığın faşistliğin başkenti avrupa yine bildiğimiz gibi avrupada bu ırkçı sağcı politika devam ettiği sürece bu olaylar daha fazla yaşanırCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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bu ırkçılık cinayeti ve avrupalı polis bulmak istemiyorsa bence bizim ajanlarımız bulup temizlesin. sadece bunları değil kanunen aranı avrupada cirit atan tüm kaçaklar bir bir temizlensinCevap Yaz 6 Yayından Kaldır
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Allah Rahmet Eylesin Bizim insanlarımız sonuçtaCevap Yaz 19 2 Yayından Kaldır