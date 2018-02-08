Avusturya'da Yaşayan Türk Anne ve Kızı Evinde Ölü Bulundu

Avusturya'nın başkenti Viyana'da 45 yaşındaki Türk anne ve 15 yaşındaki kızının evlerinde ölü bulunduğu bildirildi.

POLİS, ESKİ EŞİN İHBARI ÜZERİNE EVE GİTTİ

Viyana Emniyet Müdürlüğü Sözcüsü Irina Steiner, yaptığı açıklamada, Viyana'nın 21'inci bölgesinde ikamet eden Fatma G. ve kızı Tuğba Ö'den uzun zamandır haber alamayan eski eşinin polisi bilgilendirmesi üzerine anne-kızın ölü bedenlerine ulaşıldığını bildirdi.

CESETLER ÇÜRÜMEYE BAŞLADI

Steiner, anne ve kızının haftalar önce yaşamlarını yitirdiğini vurgulayarak, cesetlerin çürümeye başladığını söyledi.

CİNAYET ŞÜPHESİ VAR

Anne ve kızının ölüm nedeninin cinayet olup olmadığı konusunda ipucu bulunmadığını dile getiren Steiner, polisin araştırmasının sürdüğünü, otopsi sonuçlarının beklendiğini sözlerine ekledi.