Viyana'da Sokakta Aşı Bilgisi Kontrolu Başladı - Haberler
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Viyana'da Sokakta Aşı Bilgisi Kontrolu Başladı

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Viyana'da polis, aşısızları kapsayan sokağa çıkma yasağını uygulamak için alışveriş yapanların aşı kartlarını kontrol etmeye başladı.

Viyana'da polis, aşısızları kapsayan sokağa çıkma yasağını uygulamak için alışveriş yapanların aşı kartlarını kontrol etmeye başladı. Avusturya, kış ayları yaklaşırken ve Avrupa çapında vaka sayısı artarken aşısızlara karşı önlemleri arttıran ülkeler arasında

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