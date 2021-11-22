Viyana'da Sokakta Aşı Bilgisi Kontrolu Başladı

Viyana'da polis, aşısızları kapsayan sokağa çıkma yasağını uygulamak için alışveriş yapanların aşı kartlarını kontrol etmeye başladı. Avusturya, kış ayları yaklaşırken ve Avrupa çapında vaka sayısı artarken aşısızlara karşı önlemleri arttıran ülkeler arasında

Son dönemde çocuk ve kadın cinayetlerindeki artışın nedeni sizce nedir? #Ayşegül — Haberler (@Haberler) November 22, 2021

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