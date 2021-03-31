Viyana'da ilk defa bazı dış alanlarda salgın nedeniyle maske kullanma zorunluluğu getirildi
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Viyana'da ilk defa bazı dış alanlarda salgın nedeniyle maske kullanma zorunluluğu getirildi

Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Viyana'da ilk defa bazı dış alanlarda salgın nedeniyle maske kullanma zorunluluğu getirildi

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yarın başlayacak karantina süresince ilk defa eski şehirde yer alan bazı turistik dış mekanlarda maske kullanılması zorunlu kılındı.

Avusturya'nın başkenti Viyana'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yarın başlayacak karantina süresince ilk defa eski şehirde yer alan bazı turistik dış mekanlarda maske kullanılması zorunlu kılındı.

Viyana Belediye Başkanı Michael Ludwig, basına yaptığı açıklamada, halkın yoğunluk gösterdiği bazı dış alanlarda kapalı alanlarda olduğu gibi FFP2 maske kullanılacağını söyledi.

Ludwig, Viyana'nın birinci bölgesinde yer alan Karlsplatz, Schweden und Stephansplatz gibi bazı tarihi ve turistlik meydanların yanı sıra Tuna kanalında bulunan yürüyüş yolunda da 11 Nisan'a kadar maske kullanılacağını söyledi.

Günlük vaka sayılarındaki artış nedeniyle ülkenin doğusunda yer alan Viyana, Aşağı Avusturya ve Burgenland eyaletinde yarından itibaren yeniden karantina kuralları uygulanacak.

Yarından itibaren 3 eyalette karantina başlıyor

İlk etapta 6 Nisan'a kadar sürmesi planlanan karantina, başkent Viyana'da 11 Nisan'a kadar uzatılırken, diğer iki eyaletten henüz uzatıp uzatmama hususunda açıklama yapılmadı.

Avusturya'da son 24 saatte 3 bin 687 yeni vaka görülürken, toplam vaka sayısı 546 bin 229'a, virüs nedenli can kaybı ise 31 artışla 9 bin 339'a yükseldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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