Viyana'da bu hafta yapılacak İran nükleer görüşmeleri bir gün ertelendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Viyana'da bu hafta yapılacak İran nükleer görüşmeleri bir gün ertelendi

Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel
Viyana'da bu hafta yapılacak İran nükleer görüşmeleri bir gün ertelendi

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Olyanov, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının görüşülmesi için bu hafta yapılacak toplantının bir gün ertelendiğini açıkladı.

Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Viyana Ofisi Nezdinde Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mikhail Olyanov, Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) olarak adlandırılan İran nükleer anlaşmasının görüşülmesi için bu hafta yapılacak toplantının bir gün ertelendiğini açıkladı.

Büyükelçi Olyanov, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, KOEP Ortak Komisyonunun Viyana'da düzenlenecek toplantısının bir gün ertelendiğini, görüşmelerin 15 Nisan'da yapılacağını bildirdi.

Olyanov, "Hiç şüphesiz komisyon, önceki sorunlara ek olarak, İran'ın nükleer alandaki son adımları, buna yüzde 60 (saflıkta uranyum) zenginleştirme de dahil ele alacaktır." ifadesini kullandı.

Viyana'da geçen hafta gerçekleştirilen görüşmeler sonucunda, İran'a yönelik yaptırımların kaldırılması ve ABD ile İran'ın nükleer anlaşmaya tam anlamıyla uymalarının sağlanması için çalışmalar yürütecek iki uzman grup oluşturulmuş, bu doğrultuda hem uzman grupların hem de anlaşmaya taraf ülkelerin temsilcilerin görüşmeleri sürdürmek üzere bir araya gelmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Vladimir Putin Mustafa Şentop Ahmet Davutoğlu Alparslan Türkeş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Mehtap Ar Burak Deniz Demet Akalın Serenay Sarıkaya
Spor Caner Erkin Necip Uysal Abdullah Avcı Emre Belözoğlu Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Viyana'da bu hafta yapılacak İran nükleer görüşmeleri bir gün ertelendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.4.2021 20:48:34. #1.14#
title