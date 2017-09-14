Viyana'da BM Uyuşturucu ve Suç Ofisinin 20. Kuruluş Yıl Dönümü

Birleşmiş Milletler (BM) Uyuşturucu ve Suç Ofisi Başkanı Yuri Fedotov, uyuşturucu, suç, terörizm ve yolsuzluk gibi sorunların aynı ölçüde tehdit oluşturan ve sürekli gelişip yayılan unsurlar olduğunu belirtti.



Avusturya'nın başkenti Viyana'daki BM Uyuşturucu ve Suç Ofisinin 20. kuruluş yıl dönümü, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisi Başkanı Fedotov, Avusturya Sağlık ve Kadın Bakanı Pamela Rendi-Wagner, Viyana Belediye Meclisi Üyesi Tanja Wehsely ve çok sayıda davetlinin katılımıyla kutlandı.



Kurumun 20 yıllık tarihinde başta uyuşturucuyla mücadele olmak üzere, insan kaçakçılığı, göçmen sorunu ve terörle mücadele konularında katılımcılara bilgi veren Fedotov, 20 yıl önce, insan ticareti gibi korkunç bir suçun genel kabul görmüş bir tanımı olmadığına işaret ederek yolsuzluğun geçmişte çoğu zaman suç olarak görülmediğini söyledi.



"Şimdi suç ve yolsuzluk konusundaki sözleşmeler ve araçlar dünyanın hemen her ülkesince kabul edildi. Uluslararası iş birliğine olanak tanıyan esnek bir çerçeve, standartların paylaşımını teşvik etmekte." diyen Fedotov, uluslararası suç örgütlerinin bir şekilde güvenlik açıklarını, krizleri ve uygulama boşluklarını kullandıklarını vurguladı.



Fedotov, bu tür oluşumların toplum içinde erişimlerini artırmak için faaliyetlerini çeşitlendirmeye çalıştıklarına dikkati çekti. 20 yıllık zaman zarfında yapılan çalışmaların takdire şayan olduğunu ifade eden Fedotov, "Uyuşturucu, suç, terörizm ve yolsuzluk gibi sorunların her biri aynı ölçüde tehdit oluşturan unsurlar ve sürekli gelişip yayılıyor. Bu nedenle yapılacak daha çok şey var." değerlendirmesinde bulundu.



Avusturya Sağlık ve Kadın Bakanı Pamela Rendi-Wagner de dünyanın önde gelen sorunlarıyla mücadele eden bir kuruma ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.



Viyana'da 1997'de kurulan BM Uyuşturucu ve Suç Ofisinin 20 yıldır dünyanın en önemli sorunlarına karşı yürüttüğü mücadelenin önemine değinen Wagner, kurumun başta uyuşturucu, organize suç ve terörizm gibi konulara yönelik çalışmalarının yanı sıra birçok uluslararası projeye de destek olduğunu söyledi.



Wagner, "Avusturya Sağlık ve Kadın Bakanı olarak, BM Uyuşturucu ve Suç Ofisinin uyuşturucu kullanımı, üretimi ve dağıtımının yaygınlaşmasının önlenmesi için sarf ettiği çabayı takdirle karşılıyorum ve başkent Viyana'da faaliyet gösteren bu kuruma ev sahipliği yapmaktan duyduğum memnuniyeti tekrar dile getirmek istiyorum." diye konuştu.