Viyana Belediye Başkan Yardımcısı'ndan "Müslümanların fişlenmesine yol açan" dijital haritanın kaldırılması çağrısı
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Viyana Belediye Başkan Yardımcısı'ndan "Müslümanların fişlenmesine yol açan" dijital haritanın kaldırılması çağrısı

Viyana Belediye Başkan Yardımcısı'ndan 'Müslümanların fişlenmesine yol açan' dijital haritanın kaldırılması çağrısı
Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan - Haberler | Güncel

Viyana Belediye Başkan Yardımcısı Christoph Wiederkehr, Avusturya'da Müslümanlara ait kurumların fişlendiği "İslam-Landkarte (İslam Haritası)" adı verilen dijital haritanın bir an evvel kaldırılması ve Uyum Bakanı Susanne Raab'ın özür dilemesini istedi.

Viyana Belediye Başkan Yardımcısı Christoph Wiederkehr, Avusturya'da Müslümanlara ait kurumların fişlendiği "İslam-Landkarte (İslam Haritası)" adı verilen dijital haritanın bir an evvel kaldırılması ve Uyum Bakanı Susanne Raab'ın özür dilemesini istedi.

Belediye Başkan Yardımcısı Wiederkehr, yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu dijital haritanın hayata geçirilmesinin ardından camilere yönelik İslam karşıtı levhaların asıldığını, bu durumun kaygı verici olduğunu bildirdi.

Wiederkehr, "Uyum Bakanı Susanne Raab'e sesleniyorum, İslam Haritası'nı hemen kullanımdan kaldırın, bu konuyla aranıza mesafe koyun ve özür dileyin." ifadesini kullandı.

Müslümanlara ait derneklerin aşırı sağcı grupların hedefi haline getirilmesinin kabul edilmez olduğunu vurgulayan Wiederkehr, ülkenin güvenliğinin hukuk ve emniyet güçlerinin görevi olduğunun altını çizdi.

Wiederkehr, bir derneğin ülke için tehlikeli olup olmadığına ilişkin değerlendirmenin güvenlik birimlerinin konusu olduğunu, halihazırda Anayasayı Koruma ve Terörle Mücadele Biriminin bu görevi sürdürdüğünü ve haliyle farklı yapılara ihtiyaç olmadığını vurguladı.

Avusturya'da Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezinin hayata geçirdiği İslam Haritası adı verilen dijital haritanın 27 Mayıs'ta kullanılmaya başlanmasının ardından çok sayıda camiye aşırı sağcı gruplar tarafından İslam karşıtı ifadelerin bulunduğu levhalar asılmıştı.

Fişleme yapılıyor iddiası

İktidardaki merkez sağ Avusturya Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümetinin öncülüğünde kurulan Siyasal İslam Dokümantasyon Merkezi, Müslümanlara ait 600 cami, eğitim merkezi gibi çeşitli kuruluşların, hangi çatı derneğine bağlı olduğu, dünya görüşleri, yöneticileri, adresleri gibi detaylı bilgilerin yer aldığı "İslam- Landkarte" adı verilen bir dijital haritayı kamuoyuyla paylaşmıştı.

Viyana Üniversitesi Öğretim Görevlisi Prof. Dr. Ednan Aslan'ın öncülük ettiği ekibe hazırlatılan çalışmaya tepki gösteren çeşitli kesimler, dijital haritanın Müslümanları potansiyel suçlu gösterdiğini, bir tür fişlemeyi andırdığını ve yolsuzluk soruşturmalarından bunalan hükümetin bir kez daha çıkış yolu olarak Müslümanlar üzerinden toplumu manipüle etmeye çalıştığını kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aşkın Kıyağan

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