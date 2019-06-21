Viyadükten atlayan genç ağır yaralandı
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Atatürk Viyadüğü'ne çıkan Turgut K. (26), yaklaşık 15 metre yükseklikten atladı.
TEKİRDAĞ'ın Çerkezköy ilçesinde, Atatürk Viyadüğü'ne çıkan Turgut K. (26), yaklaşık 15 metre yükseklikten atladı. Dere yatağına düşüp, ağır yaralanan Turgut K., hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 17.30 sıralarında Çerkezköy'de meydana geldi. Turgut K., Atatürk Viyadüğü'nün demir korkuluklarına çıktı. Viyadük yanında bulunan parktakilerin, 'Yapma' bağrışları arasında Turgut K., kendisini 15 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. Dere yatağına düşen Turgut K.'yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Turgut K., düştüğü dere yatağından güçlükle çıkartıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Turgut G., Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alınırken, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
- Tekirdağ
Olay, saat 17.30 sıralarında Çerkezköy'de meydana geldi. Turgut K., Atatürk Viyadüğü'nün demir korkuluklarına çıktı. Viyadük yanında bulunan parktakilerin, 'Yapma' bağrışları arasında Turgut K., kendisini 15 metre yükseklikten boşluğa bıraktı. Dere yatağına düşen Turgut K.'yı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmasıyla Turgut K., düştüğü dere yatağından güçlükle çıkartıldı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Turgut G., Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde kaldırılarak tedaviye alınırken, durumunun ciddi olduğu öğrenildi.
- Tekirdağ
Kaynak: DHA
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