VİYADÜKTEN AŞAĞI DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ MUCİZE ESERİ KURTULDU - Haberler
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VİYADÜKTEN AŞAĞI DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ MUCİZE ESERİ KURTULDU

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu'nda kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, refüjü aşarak viyadükten aşağı düştü.

MARMARA, BALIKESİR (DHA) - BEYKOZ Kuzey Marmara Otoyolu'nda kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir otomobil, refüjü aşarak viyadükten aşağı düştü. Sürücünün kendi imkanlarıyla araçtan çıkmasının ardından otomobil alev aldı. Sürücü hastaneye kaldırılırken yanan otomobil itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Beykoz Kuzey Marmara Otoyolu Riva mevkiinde ilerleyen Sabri Kuluç'un kullandığı 34 ELG 171 plakalı otomobil viyadüğe girdiği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Otomobil, sol şeritten demir bariyerleri aşarak yaklaşık 15 metre yükseklikten aşağı düştü. Sürücü Kuluç, kendi imkanlarıyla araçtan çıkarak yardım istedi. Kaza yapan otomobil bir süre sonra yanmaya başladı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan aracı söndürdü. Kolundan yaralanan Sabri Kuluç, ambulansla Sancaktepe İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kuzey Marmara Otoyolu yol bakım ekipleri, bölgede ikinci bir kaza yaşanmaması için önlem aldı.

VİYADÜKTEN AŞAĞI DÜŞEN OTOMOBİLİN SÜRÜCÜSÜ MUCİZE ESERİ KURTULDU

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