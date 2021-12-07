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Viyadükte korku dolu anlar (1)

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Viyadükte korku dolu anlar (1)

TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde cezaevi midibüsü kaza yaptı.

BAĞCILAR, İSTANBUL (DHA) - TEM Otoyolu Bağcılar Mevkii Mahmutbey Viyadüğü'nde cezaevi midibüsü kaza yaptı. Bariyerlere çarparak devrilen midibüsün yarısı bariyerler üzerinde kaldı. Metrelerce yükseklikten düşme tehlikesi bulunan midibüste yaralananlar oldu. Kaza nedeniyle trafik felç oldu.


- İstanbul
Viyadükte korku dolu anlar (1)

Viyadükte korku dolu anlar (1)

Viyadükte korku dolu anlar (1)

Viyadükte korku dolu anlar! Midibüs bariyerlerde asılı kaldı

Viyadükte korku dolu anlar! Midibüs bariyerlerde asılı kaldı

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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