Viyadükte intihara kalkışan kişiyi polis kurtardı ADANA'da alkolün etkisiyle çıktığı viyadükten Seyhan Nehri'ne atlayarak intihar etmek isteyen Bayram D.'yi (38), polis kurtardı.

ADANA'da alkolün etkisiyle çıktığı viyadükten Seyhan Nehri'ne atlayarak intihar etmek isteyen Bayram D.'yi (38), polis kurtardı.

Olay, saat 01.30 sıralarında Seyhan Nehri üzerinden geçen Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu Seyhan Viyadüğü'nde meydana geldi. Viyadüğün korkuluklarından aşağı sarkan bir kişiyi görenler, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis, viyadükten Seyhan Nehri'ne atlayacağını söyleyen alkollü kişiyi ikna etmek için uzun süre dil döktü. Adının Bayram D. olduğu öğrenilen kişinin atlama ihtimaline karşı da olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis, sürekli aşağı sarkan ve kendini atacağını söyleyen Bayram D.'yi bir anlık boşluğundan faydalanıp, yakaladı. Güvenli bölgeye çekilen Bayram D., gözaltına alınarak, Bağlar Polis Merkezi'ne götürüldü.Bayram D.'nin neden intihar girişiminde bulunduğu, polis merkezinde vereceği ifadenin ardından belli olacak.

Kaynak: DHA